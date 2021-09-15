Отгрузка паров соляной кислоты на химическом заводе в Техасе временно приостановлена
15 сентября Reuters : Гидрохлорическая кислота протекает из железнодорожного автомобиля на химическом заводе в Техасе, временно остановила транспортировку в Фрипорте, Техас, власти сообщили в среду.
Утечка железнодорожного автомобиля, содержащего гидрохлорическую кислоту, отправила шлейф над работой Venator Material Plc в четверг и вынудила близлежащий Порт Фрипорт временно приостановить движение судов.
На объекте не было ранено, и утечка была остановлена, когда сотрудники Венетора депрессировали в танке, - сказал Брент Пауэрс, менеджер сайта Фрипорта Венетора. По его словам, причина утечки расследуется.
Представитель АООС сообщил, что координатор Национального центра реагирования Агентства по охране окружающей среды США находился на месте происшествия и подтвердил, что источник пожара был идентифицирован как центр бедствия в Техасском регионе ( НКРА ). Из других подробностей, дальнейшие подробности сразу же не были доступны.