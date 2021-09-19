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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Русская планета
Зарубежка

Отчет «Ведение бизнеса» приостановлен после того, как расследование показало, что рейтинг Китая был завышен

Электрон Сыроежкин
19 сентября, 2021 16:30
5 мин
Электрон Сыроежкин
19 сентября, 2021 16:30
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

По словам Atlanta CNN Business The World Bank, она прекратит публикацию своего ежегодного экономического отчёта Doy Business после того, как независимое расследование установило, что банковские лидеры оказывают чрезмерное давление на сотрудников, чтобы они изменили данные, чтобы раздуть рейтинги для Китая и Саудовской Аравии в 2018 и 2020 годах.

Банк предъявил обвинение юридической фирме Уилмерхейл в проведении расследования.

В 2017 году исследователи обнаружили, что тогдашний главный директор Кристалина Георгия оказала давление на команду Doy Business, чтобы изменить методологию отчёта или внести конкретные изменения в данные, чтобы повысить рейтинг Китая в выпуске 2018 года.

Это произошло после того, как китайские правительственные чиновники неоднократно выражали ей и тогдашнему президенту Всемирного банка Джиму Ену Киму озабоченность по поводу ранжировки страны, согласно расследованию, проведенному Уилмером Хейлом на 16 страницах.

В то время Георджиева находилась в центре переговоров по поводу кампании по увеличению капитала, в которой Китай должен был сыграть ключевую роль, как выяснилось расследование.

По данным независимого расследования, Джорджиева принимал непосредственное участие в улучшении рейтинга Китая, который сказал, что во время одной встречи тогдашний главный директор Центрального банка наказал бы тогдашнего директора Центрального банка за то, что он неправильно управлял отношениями банка с Китаем и не осознавал важность « Доклада о деловом бизнесе » для страны. В конечном счете, руководство бизнес-компаний увеличило рейтинг Китая в исследовании на семь мест до 78, изменив данные, которые они могли бы изменить, в том числе увеличив кредит страны за китайское законодательство об обеспеченных сделках, согласно отчету Уилмера Хейла.

В октябре 2017 года расследование показало, что помощники Кима также поручили команде исследователей смоделировать, как может измениться финальная оценка Китая, если данные из Тайваня и Гонконга будут включены в существующие данные страны. В отчёте Уилмерхейла говорится, что лидеры команды Докинга Бизнеса считали, что обеспокоенность исходила непосредственно от президента Кима. Георгиева, которая в настоящее время является директором-распорядителем Международного валютного фонда, сказала в своем заявлении, что она в корне не согласен с выводами и интерпретациями « Исследования неустойчивости данных », поскольку это связано с моей ролью в деловой отчётности Всемирного банка в 2018 году, и что она проинформировала Исполнительный совет МВФ по этому вопросу.

Исполнительный совет МВФ попросил Комитет по этике пересмотреть расследование по делу Уилмерхейла, по словам источника, который хорошо знает этот вопрос. Комитет по этике затем отчитается перед советом с его оценкой.

Во время брифингов для прессы в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая г-жа Чжао Лицянь сказала, что г-н Георгия сделал заявление на официальном веб-сайте МВФ. Я бы направил вас в соответствующие органы для получения дополнительной информации. Мы также подчёркивали, что Всемирный банк сделал заявление о приостановке « Доклада о бизнесе ». Китайское правительство придает большое значение усилиям « Working Business », направленным на улучшение деловой среды, что очевидно всем. Мы надеемся, что Всемирный банк будет использовать факты, правила в качестве критерия, профессиональные, объективные, справедливые и прозрачные принципы для тщательного расследования соответствующих вопросов в строгом соответствии с внутренними процедурами обзора, с тем чтобы повысить надежность и профессионализм отчёта о деловом бизнесе и доверие к самому Всемирному Банку и репутации его стран-членов. Исследование Уилмерхейла выявило также нарушения, связанные с данными Саудовской Аравии, опубликованными в докладе « Doying Business Report » 2020 года. Саудовские официальные лица выразили недовольство тем, как страна была объявлена в выпуске 2019 года, особенно тем, что, согласно расследованию, команда исследователей не признала то, что чиновники считают успешными реформами страны.

В результате, высокопоставленные банковские лидеры, в том числе один из основателей « Доклада о бизнесе » Симеон Дянков, поручили команде исследователей найти способ изменить данные, чтобы Иордания не стала занимать первое место в своем так называемом списке топ-менеджеров. В конечном счете, команда добавила в Саудовскую Аравию очки по нескольким категориям, чтобы страна заменила Иорданию на топ-последствии, согласно результатам расследования.

Дянков заявил, что требование, чтобы Саудовская Аравия изменила свои данные, поступило от двух старших должностных лиц Всемирного банка, один из которых ранее был начальником штаба президента Кима и участвовал в изменении китайских данных в выпуске издания Doying Business ( 2018 ), как выяснилось расследование.

В заявлении, опубликованном в четверг, Всемирный банк сказал, что он прекратит работу над докладом « Идёт бизнес ». Группа Всемирного банка по-прежнему твёрдо намерена развивать роль частного сектора в развитии и оказывать поддержку правительствам в разработке нормативной базы, которая бы поддерживала это. В дальнейшем, как говорится в заявлении, мы будем работать над новым подходом к оценке бизнес-и инвестиционного климата.

CNN связалась с посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне и с министерством иностранных дел Саудовской Аравии для получения комментариев и ожидает ответа.

CNN также связалась с Институтом международной экономики Петерсона и Симеоном Джанковым, где он работает в качестве старшего стипендиата по комментарию.

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Китай
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Всемирный банк
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Кристалина Георгиева
Атланта
Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики
Чжао Лицзян
Группа Всемирного банка
О.К
Джим Ен Ким
Институт международной экономики имени Петерсона
Симеон Динков
Уилмер Катлер Хейлеринг и Доррр
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