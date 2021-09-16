Остановлен один из крупнейших в мире заводов по производству автомобильных чипов
Одной из самых важных в мире предприятий по производству автомобильных чипов Infineon Technologies AG было вынуждено закрыться после отключения электроэнергии, что потенциально усугубило глобальный кризис поставок полупроводников.
Город Дрезден был массивным перебоем с электроэнергией в течение 20 минут с примерно 2 часа вечера в понедельник, и там полностью остановилась фабрика Инфинона, по словам пресс-секретаря, по электронной почте. Продюсеры возобновились в понедельник вечером. Карьеры все еще пытаются доставить на рынок такие компоненты, как микроконтролеры и чипы управления электроэнергией. Рейнхард Просс в прошлом месяце рассказал главному административному сотруднику Инфинона, что мировой дефицит чипов, скорее всего, затянется в 2023 году.
Исполнительный директор VW говорит, что чипсы останутся в дефиците в ближайшие годы : в 2016 году VW, скорее всего, затормозит чипсы.
Существуют большие логистические проблемы, которые мы видим прямо сейчас - транспортные издержки становятся намного выше, мы видим закрытие портов в Китае и других местах, которые пытаются контролировать распространение дельты, сказал аналитик Бернштейн Стейси Расгон, ссылаясь на вариант коронавируса. Это просто большой горячий беспорядок. Дрезденовский завод Infiineon производит более 400 различных частей, которые используются по всему ассортименту его продукции, включая автомобильные чипы. Кампус в восточногерманском городе является одной из самых передовых производственных технологий Инфинона?
Роберт Бош Гмбх и компания GlobalFoundrys Inc. также работают на заводах Дрездена. Представители компаний сразу же не ответили, когда спросили, были ли они затронуты перебоями.