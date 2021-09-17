Основные группы банковского лобби США выступают против закона о налоговой отчетности
Рейтерс - крупнейшие банковские лоббистские группы США объединились в пятницу, чтобы сделать еще один толчок для того, чтобы уничтожить предложенный закон о банковских счетах, составленный в рамках пакета примирения Конгресса.
В письме к лидеру Палаты представителей Кевину Маккарти и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелози лоббистские группы заявили, что это предложение создаст проблемы репутации для небольших финансовых фирм, повысит стоимость налоговой подготовки для американцев и большого бизнеса и создаст серьезные проблемы с финансовой конфиденциальностью. По словам групп в письме, мы призываем членов выступить против любых попыток продвинуть этот новый режим отчетности, который был опрометчивым.
Хотя заявленная цель этой огромной коллекции состоит в том, чтобы разоблачить налоговые льготы со стороны богатых, это предложение не является отдаленной целью как для этой цели, так и для этого населения. Предлагаемые внутренние требования к отчетности по счетам в пакете Домов 33,5 триллиона долларов стали важной проблемой для банковской отрасли, которая противопоставляется изменениям в налоговой отчетности, которые продвигаются вперёд демократами.
Это предложение также вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности, что, по мнению лоббистов, будет препятствовать участию налогоплательщиков в системе финансовых услуг и подрывать усилия по включению уязвимых слоев населения и небанковских домохозяйств.