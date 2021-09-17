Новости – Зарубежка
Зарубежка
Основатель WPP Соррелл покупает Земогу за 66 млрд долларов
17 сентября, 2021 09:20
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Русская планета
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Сорелл, основавший « SOrell », через три года превратил S 4 в компанию MGL, объединив данные с цифровым контентом, чтобы заключить контракты с такими компаниями, как Facebook, Google, Burberry и Netflix.
В пятницу он отметил, что приобретение Земога стало третьим значительным шагом на пути к строительству первой значимой области практики вокруг технологических услуг. Цифровая группа трансформации, Zemoga предоставляет услуги по проектированию, проектированию и поставке продуктов клиентам, в том числе Bridgestone, Sony, Roku и Morningstar.
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