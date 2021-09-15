Оружие похищает 20 иностранцев в центральной Мексике,
Полицейский патрульный автомобиль припарковался возле отеля Сол-и-Луна после того, как вооруженные люди похитили отель и штурмовали около 20 иностранцев, которые, согласно данным генерального офиса окружного прокурора штата, в Сан-Луис-Потоси, Мексика, 14 сентября 2021 года, в основном из Гаити и Венесуэлы. По словам генерального прокурора МЕХИКО, 14 сентября : Очевидцы похитили гостиницу в центральном штате Мехико Сан-Луис Потоси во вторник и штурмовали около 20 иностранцев, предположительно в основном из Гаити и Венесуэлы.
Нападавшие украли здание и воровали дневную книгу гостей, из-за чего стало трудно определить, кто был похищен в гостинице Sol y Luna в Сан-Луисе, примерно в 195 километрах 121 км к северу от Матехуала, столичного регионального города.
С заявлением генеральный прокурор штата Артуро Гарза Херрера признал, что они пытаются найти свою личность.
Власти начали расследование и пытаются спасти гостей, добавил Гарза.
В заявлении не уточняется, были ли похищенные гаитяне и венесуэльцы мигрантами, направлявшимися в Соединенные Штаты.
Многие мигранты сталкиваются с экстремальными опасностями на своем пути в Соединенные Штаты, где сообщается о похищениях людей, вымогательстве, изнасилованиях и даже убийствах. Некоторые мигранты также вынуждены работать с наркокартелями, борющимися за маршруты незаконного оборота наркотиков.
В июне группа по защите прав человека сообщила, что примерно 3300 мигрантов, находившихся в Мексике с января из-за пограничной политики США, были похищены, изнасилованы, стали жертвами торговли людьми или подверглись нападениям.