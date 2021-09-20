Orcher использует искусственный интеллект для автоматизации кампаний цифрового маркетинга
20 сентября Reuters - Oracle Corporation анонсировала новое программное обеспечение, которое, по ее словам, будет использовать искусственный интеллект для автоматизации ключевых частей цифровых маркетинговых кампаний.
Оракул, получивший преимущественное название своего программного обеспечения базы данных, конкурирует с такими фирмами, как Adobe Inc. и Saleswails.com Inc, чтобы продать облачное программное обеспечение, которое используется для маркетинга деловых продуктов, которые, как правило, стоят тысячи долларов или более.
Низкокачественные вехи стоят денег, потому что они тратят время продавцов.
Маркетинговая система Oracle, в том виде, в котором она была названа продуктом понедельника, использует искусственный интеллект для автоматической подготовки маркетинговых кампаний и определения того, могут ли люди, которые взаимодействуют с электронной почтой или рекламой, в конечном счете, купить продукт, отправив свою контактную информацию группам продаж.
Чтобы это сделать, система будет отсасывать данные из различных источников. Некоторые данные, такие как списки контактов Oracle, будут поступать от клиента, который использует систему. Некоторые данные будут поступать из крупных рынков данных первой партии, которые Оракул приобрел в последние годы, чтобы расширить свой цифровой рекламный бизнес.
Многое из этого гораздо более измеримо, чем это было в прошлом, сказал Роб Таркофф, исполнительный вице-президент из цифрового маркетингового офиса Оракул. Затем мы только что сказали : " В компьютерной науке есть большая проблема, и мы собираемся ее решить.