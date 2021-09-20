Опасения по поводу сектора недвижимости Китая распространяются на рынки Гонконга
Блумберг - В понедельник, опасения по поводу состояния сектора недвижимости Китая пролились на рынки Гонконга, вызвав крупнейшую распродажу акций недвижимости в течение более чем года и вытянув все, от банков до Ping An Insurance Group Co. и высокодоходных долларовых облигаций.
Индекс собственности Hang Seng упал на целых 51,9 %, самый большой с мая 2020 года, в то время как Ping An Insurance победила 73,3 % в Гонконге вместе с Ping An Insurance, крупнейшей страховкой Китая по рыночной стоимости. Базовый индекс города Хан Сэн упал на 33,3 %, что является самым большим однодневным спадом за два месяца. По данным кредитных трейдеров, китайские долларовые облигации с учётной ставкой упали примерно на 2 цента.
Страх инвесторов, который был сосредоточен на China Evergrande Group, быстро распространяется, в то время как высшие китайские политики молчат о том, будет ли правительство вмешиваться, чтобы предотвратить беспорядочный крах в самом задолженном китайце. Компания Evergrande, чьи акции упали на 13 % в понедельник, столкнулась с сроком выплаты процентов по банковским ссудам и облигациям, которые немногие ожидают, что гигант недвижимости сможет выполнить.
Инвесторы, возможно, обеспокоены очень продуманными названиями, и в настоящее время их не заботят оценки, говорит Филипп Це, глава Hong Kong China Institute Institutions в Bocom International Holdings Co Lo Ko Loft. По словам Це, будут и другие недостатки, если правительство не даст ясный сигнал по поводу компании Evergrande или не ослабит свои ограничения в секторе недвижимости.