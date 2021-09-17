ООН заявляет, что обещания по борьбе с изменением климата не могут предотвратить катастрофическое изменение климата

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БРЮССЕЛЬ, 17 сентября Reuters - Последние обещания по сокращению выбросов не смогли бы предотвратить катастрофическое изменение климата, как заявила в пятницу Организация Объединенных Наций, давление на загрязнителей, включая Китай и Индию, с тем чтобы установить более амбициозные цели для саммита COP 26 в ноябре.

Конференция Организации Объединенных Наций COP 26 нацелена на обеспечение более амбициозных действий в области климата от почти 200 стран, которые подписали Парижское соглашение в 2015 году и согласились попытаться ограничить глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, на 1,5 градуса по Цельсию.

В пятничном анализе ООН говорится, что в соответствии с нынешними обещаниями, глобальные выбросы в 2030 году будут на 16 % выше, чем в 2010 году - намного меньше 45 % сокращения к 2030 году, необходимого для предотвращения катастрофических климатических изменений.

Без амбициозных обязательств, к концу века, например, U.N., глобальная температура может достигнуть 2,7 C выше доиндустриальных уровней.

Если бы этот сценарий был развязан намного больше, чем тот, который уже оказал влияние на страны в мире, они бы быстро наводнили мир от разрушительных наводнений до лесных пожаров и штормов.

По словам главы климатической службы США Патриции Эспинозы, выбросы глобального потепления движутся в неверном направлении. То, что у нас есть, недостаточно. Эспиноза заявила, что получила очень положительные сигналы на наших переговорах с некоторыми странами о том, что новые обязательства будут приняты до саммита COP 26 в Глазго, не переживая ни одного.

Соединенные Штаты и 27 стран Европейского Союза, которые были вторыми в мире крупнейшими источниками выбросов после Китая, были в числе тех, которые поставили более жесткие цели по сокращению выбросов в этом году.

Страны, ответственные за примерно половину мировых выбросов, еще должны сделать это. Среди них Китай, Индия и Саудовская Аравия.

Бразилия и Мексика представили обновленные обещания, которые, по словам аналитиков, приведут к более высоким выбросам, чем предыдущие цели этих стран.

Президент COP 26 Алок Шарма заявил, что без действий со стороны всех стран, особенно стран с крупнейшей экономикой, эти усилия рискуют оказаться тщетными. Страны, в том числе Индия, заявили, что они не могут сократить выбросы быстрее, если они не получат больше поддержки со стороны богатых стран, чтобы инвестировать в низкоуглеродную энергетику и промышленность.

До сих пор обещанная поддержка не пришла. В пятницу ОЭСР заявила, что бедные страны, скорее всего, упустили из виду свою цель внести 100 миллиардов долларов США в 2020 году, чтобы помочь развивающимся странам справиться с изменением климата.

По словам ООН, она опубликует второй доклад, который будет опубликован 25 октября, оценивая любые новые климатические обязательства стран, сделанные до 12 октября.