Зарубежка

Внутренне перемещенные женщины из района, охваченного засухой, имеют канистру воды, когда они идут к своему приюту в беспорядочной зоне поселения в Доллоу, Сомали, 4 апреля 2017 года. КОЛУМБИЯ Зохра Бенсемра Фабричная фотография :

ЛОНДОН, 17 сентября Reuters – Глобальные цели по борьбе с бедностью, неравенством, несправедливостью и изменением климата столкнулись с нехваткой финансовых средств в размере 100 триллионов долларов, которые будут упущены, если 10 % мирового экономического производства не будет направляться на цели ООН ежегодно до 2030 года, как говорится в докладе в пятницу.

Цели устойчивого развития ООН ставят цели на все, начиная от окружающей среды и заканчивая здравоохранением и равенством, и пользуются поддержкой всех государств-членов, однако им не хватает поддержки со стороны правительств, инвесторов, банков и компаний, чтобы помочь им достичь этих целей, и они постоянно падают.

Потрясенный последствиями пандемии коронавируса, годовой дефицит составляет до 10 триллионов в год, что показал исторический доклад Организации Объединенных Наций и Сил за хорошую инициативу, показываемый финансовой индустрией вместе с Reuters.

Человечество находится на перепутье. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию сейчас, как никогда раньше, является концом Нью-Йоркского офиса Генерального секретаря. Все заинтересованные стороны должны стать партнерами для обеспечения того, чтобы этот кризис стал началом новой экономики устойчивого развития с процветанием для всех, - сказал Шанталь Лине Карпентье, руководитель конференции ООН по торговле и развитию.

Добавьте стоимость финансирования глобального перехода к низкоуглеродной экономике, чтобы ограничить глобальное потепление, и общее финансирование до 2050 года составит $ 80000 -220 трлн, как говорится в докладе.

ЦУР представляют собой глобальный список задач, касающихся таких вопросов, как война, голод, деградация земель, гендерное равенство и климат.

По их словам, несмотря на то, что более 1,1 миллиарда человек были избавлены от нищеты с тех пор, как 1990 год не смогли ускорить работу над ЦУР, существует риск разжигания конфликтов и кризисов.

После медленного запуска мировой финансовой отрасли стало активней : в 2030 году $ 90,5 трлн и в 2020 году будут использованы новые рекордные $ 2,1 трлн. Как говорится в докладе, однако, в том, как инвестируются деньги, существуют несоответствия.

В то время как цели, связанные с изменением климата, составляют 163 дефицита финансирования, эта тема в настоящее время составляет 44 % капитала обязательств, говорится в докладе. В отличие от этого, на цели, связанные с развитием человеческого и социального обеспечения, пришлось более половины дефицита финансирования, но она составляла всего лишь 32 % от нынешнего финансирования.

Однако, поскольку осталось менее десяти лет, существует острая необходимость поиска еще более масштабных и радикальных решений, чем те, которые применяются сегодня. Среди других ведущих финансовых компаний, которые сделали эту инициативу, были BlackRock BLK.N JPMorgan JPM.N Bridgewater Associates и SDR.L.