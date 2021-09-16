ООН предупреждает о «катастрофических последствиях» изменения климата

Зарубежка

Грузовик проверяется на предмет загрязнения, покидающего его выхлопную трубу вблизи Мексики-Ю. В Отай-Меса ( штат Калифорния ) 10 сентября 2013 года. РЕУТЕРС Майк Блейк ЦЮРИХ, 16 Sep Reuters - Темпы изменения климата не замедлились из-за глобальной пандемии COVID-19, и мир отстает в борьбе за сокращение выбросов углекислого газа, как заявила Организация Объединенных Наций в четверг.

Экономический спад, связанный с вирусом, вызвал только временное сокращение выбросов CO2 в прошлом году, и этого было недостаточно, чтобы обратить вспять рост концентрации парниковых газов в атмосфере, - сказал ВМО Всемирной метеорологической организации.

Цели сокращения не достигаются, и существует растущая вероятность того, что мир упустит поставленную в Парижском соглашении цель по сокращению глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, - говорит ВМО в своем докладе United in Science 2021.

Неужели это тревожный год глобального потепления? По его словам, в этом году возобновились выбросы ископаемого топлива, концентрация парниковых газов продолжает расти, а тяжелые погодные явления, вызванные деятельностью человека, повлияли на здоровье, жизнь и средства к существованию на всех континентах.

Концентрация в атмосфере крупнейших парниковых газов - CO2, метана и закиси азота - продолжала расти в 2020 году, а в первой половине 2021 года - в ООН.

Средняя глобальная температура за последние пять лет была одной из самых высоких за всю историю, по оценкам, на 1,06 C-1,26 C выше доиндустриального уровня.

В докладе говорится, что сейчас существует 40% вероятности того, что доиндустриальная температура будет по меньшей мере на 1,5 C теплее, чем средняя глобальная температура в течение одного из следующих пяти лет.

По словам Гутерреша, если не произойдет немедленного, быстрого и масштабного сокращения выбросов парниковых газов, ограничение потепления до 1,5 C будет невозможным, с катастрофическими последствиями для людей и планеты, от которых мы зависим.

В докладе « United in Science 2021 » представлены новые научные данные и данные об изменении климата.

На протяжении всей пандемии, которую мы слышали, мы должны строить больше, чтобы поставить человечество на более устойчивый путь и избежать худших последствий изменения климата для общества и экономики, сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Этот отчет показывает, что до сих пор в 2021 году мы не движемся в правильном направлении, - сказал он мне.