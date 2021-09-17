Около 450 экономистов призывают Конгресс продлить налоговую скидку на детей

Зарубежка

Сегодня почти 450 экономистов подписали открытое письмо, в котором призвали Конгресс к постоянному продлению программы детских налоговых льгот президента Байдена, экономическая мера, которая вызвала интенсивные дебаты на Капитолийском холме.

Экономисты, взятые из университетов и институтов по всей стране, утверждают, что первоначальное исследование показало, что постоянный налоговый кредит на ребенка значительно уменьшит детскую бедность, улучшив образование, здоровье и карьеру для молодых людей с низким уровнем доходов. В письме упоминается исследование, в котором был сделан вывод о том, что новая экономическая программа обойдется в 16 центов за каждый 1100 постоянных льгот.

В письме говорится, что постоянно расширенный МФК принесет огромные выгоды детям и их семьям и вряд ли значительно сократит занятость. По этим причинам, мы полагаем, что выгоды расширенного компаратора намного превосходят затраты. В соответствии с нынешней расширенной программой детских налоговых льгот, принятой в Американском плане спасения Байдена, в размере 1.7 триллиона долларов, родители могут получать до 3 600 долларов на ребенка в возрасте 6-17 лет и 3 600 долларов на ребенка в возрасте до 6 лет каждый год. Половина денег используется ежемесячно в виде прямых платежей наличными, а другая половина - в виде кредита на налоговые поступления 2022 года.

Республиканцы и некоторые умеренные демократы выступали против попыток продлить программу, утверждая, что это будет слишком дорого для налогоплательщиков и будет дестимулировать лиц, ищущих работу, по мере того как экономика США оправится от пандемии COVID-19.

В открытом письме экономисты утверждали, что постепенное снижение выплат более высокооплачиваемым родителям, начиная с 7000 000 долларов для отдельных лиц и 1 500 000 долларов для замужних пар, обеспечило стимул для продолжения работы.

Конструктивная черта, ограничивающая такие эффекты, заключается в том, что расширенная сумма МФК не будет постепенно сокращаться до тех пор, пока не будет высоким уровнем заработков ; таким образом, большинство семей не увидят, что их сумма будет уменьшаться, если их доходы увеличатся, по мнению экономистов.

Экономические эксперты разделены на потенциальные последствия увеличения выгод. Фонд наследия, консервативный научно-исследовательский центр, назвал программу Байдена приманкой и сменой, которая будет препятствовать участию на рынке труда.

По словам группы в июле, одним из постоянных элементов политики выплаты детских пособий было бы не налоговые льготы, а устранение всех требований и стимулов к труду из нынешней программы кредитования детей. Продолжая эту перемену, администрация прямо стремится разрушить основы социальной реформы, созданные во время президентства Клинтона. Законопроект о примирении бюджета Демократов на сумму 30,5 триллиона долларов продлит программу до 2025 года, а Байден и другие высшие демократические законодатели призвали сделать ее постоянной.

Дебаты могли бы стать препятствием для принятия законопроекта в Сенате Сен. Джо Мэнчин, государство Д. Вашингтон, главный избиратель, призвал к выполнению требований работы для родителей, получающих выгоду от законодательного органа.