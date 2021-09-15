Официальная инфляция достигла 9-го уровня после значительного роста в августе
ЛОНДОН, 15 сентября – Официальный уровень инфляции достиг в прошлом месяце максимум девяти лет после самого большого месячного повышения годового курса как минимум за 24 года, официальные данные представили в четверг.
По словам Управления национальной статистики, потребительские цены выросли в августе после повышения цен на 2,0 % в июле 2015 года, что является самым высоким показателем с марта 2012 года.
Увеличение годового уровня инфляции на 1,2 процентных пункта в течение одного месяца ознаменовало самый резкий такой рост с тех пор, как в 1997 году начались подробные рекорды.
Опрос экономистов Рейтер указал на то, что в августе этот показатель составил 2,9 %.
Национальное статистическое управление сообщило, что схема « Еда для помощи », которая привела к снижению цен на ресторанное питание в августе прошлого года, была самым большим фактором роста инфляции в этом году.