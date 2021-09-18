Офицеры австралийской полиции пострадали во время вспышки коронавируса в Мельбурне

Зарубежка

Сотрудники австралийских сил обороны и полиции Нового Южного Уэльса патрулировали улицу в Мельбурнском пригороде во время вспышки коронавирусного заболевания COVID-19 3 августа 2021 года. Снова Лорен Эллиотт Фабричная фотография :

В среду, 18 сентября Рейтер - австралийские полицейские ранили 235 человек в Сиднее и 32 в Мельбурне в субботу на необузданных митингах против блокировки и несколько полицейских, арестованных в столкновениях с протестующими.

Шесть офицеров в полиции Виктории вызвали госпитализацию. По словам полиции, несколько офицеров были сбиты с толку и распяты, а также показали телевизионные видеозаписи.

Около 700 человек смогли собраться в некоторых частях Мельбурна, поскольку 2000 полицейских сделали городской центр практически бесполосной зоной, создав контрольно-пропускные пункты и баррикады. Общественный транспорт и доля ездить в городе были приостановлены.

В Сиднее офицеры отряда по борьбе с беспорядками, шоссейный караул, детективы и полиция общего назначения также были размещены на улицах, что предотвратило крупные собрания.

Австралия столкнулась со вспышкой покойного варианта коронавируса дельты с середины июня, с Сиднеем и Мельбурном, а столица Канберра находится в строгом запирании на протяжении многих недель. В субботу было зарегистрировано 1882 новых случая коронавируса, большинство из которых было в Сиднее.

Большинство ограничений в Виктории, Новом Южном Уэльсе и Канберре были введены до тех пор, пока не менее 161 из 16 человек и старше не были полностью вакцинированы, что может быть завершено в начале октября или начале ноября, в зависимости от нынешних темпов вакцинации.

Высокий уровень соблюдения приказов по здравоохранению помог Австралии сохранить количество инфекций на относительно низком уровне, сократив число только несколько менее 85 000 случаев и 1 148 смертей с момента начала вспышки.

Подавляющее большинство австралийцев поддерживают вакцинацию и меры общественного здравоохранения, но имели место жестокие протесты против борьбы с пандемией.

Было крайне разочаровывающе видеть еще один пример того, как небольшое меньшинство общества проявляет полное пренебрежение здоровьем и безопасностью не только полиции, но и всех других викторианской полиции, которая заявила в своем заявлении.