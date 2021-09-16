Одно из самых популярных в мире приложений для чата собрало 15 миллиардов долларов.

Зарубежка

По словам пресс-секретаря популярной цифровой компании Bloomberg - Discord Inc., она собрала 500 миллионов долларов в новом раунде финансирования.

Стоимость сделки Discord составляет около 15 миллиардов долларов, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил, чтобы его не идентифицировали, обсуждая частную информацию. Это более чем в два раза выше, чем цены, которые инвесторы дали компании в прошлом году во время финансового раунда.

Финансирование было инициировано компанией Dragoneer Investment Group. По словам пресс-секретаря, в ней также участвовали инвесторы.

Дискор особенно популярен в играх, но расширился до всего, от математических клубов до музыкальных групп. В настоящее время в ней насчитывается более 150 миллионов активных пользователей в месяц, которые используют эту услугу для общения через голос, видео и текст.

В заявлении по электронной почте Джейсон Цитрон, соучредитель и главный исполнительный директор компании Discord, сказал, что новый капитал будет использован для расширения рабочей силы компании и инвестиций в новые характеристики и инструменты.

Блумберг ранее сообщал, что Драгонеер участвовал в переговорах по руководству этими новыми инвестициями.

До этого года несколько компаний обращались к Discord по поводу приобретения. Компания вела переговоры с Microsoft Corp., которая в то время вела переговоры с 9 миллиардами долларов на стартап, о чём говорили люди, знакомые с этим вопросом. Абер дискуссии завершились тем, что весной этого года Дискор отклонил предложение.

Некоторые из существующих инвесторов включают Briefer, Spark Capital, Greylock Partners, Index Ventures & Aquirt и Discord. До этого раунда финансирования компания уже собрала почти 600 миллионов долларов, согласно поставщику данных PitchBook.