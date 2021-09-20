Один из первых сторонников Гетира инвестирует в Турцию 120 млн долларов

Зарубежка

Блумберг - Ранний сторонник Гейтира готовится к следующему акту, поскольку он получает прибыль почти на 6000 % от стоимости своих инвестиций в турецкое приложение доставки.

Крупная возможность, которая была замечена Re-Pie Asset Management Inc., находится сейчас в турецкой покупке, платит более поздний сектор, бизнес-модель, которая наслаждается моментом во всем мире.

Последние инвестиции Colendi Fintech Re-Pie в Colendi, платформа с 2,4 миллионами пользователей, были сделаны с беспрецедентной ценностью, примерно ниже того, что поднял Гетир, когда управляющий активами поддержал их в 2018 году?

Г-н Коленди отмечает, что все ящики являются следующим единорогом Стамбула, - сказала в Турции Эмре Камлибел, председатель Re-Pie.

Хезер, наряду с платформой интернет-торговли " Трендьол ", лидирует в появлении технологических стартапов, которые встряхнули напоказ « Turkync. Hepsiburada.com », еще одной крупной интернет-магазины, в этом году стали первой турецкой фирмой, перечислившейся в Nasdaq.

Сегодня Гетир действует по всей территории Великобритании и за ее пределами, а его стоимость составляет 7,6 млрд. долларов США после цикла финансирования в июне. Сначала пирог инвестировал на сумму $ 1,28 млн. « Трендьол », которую поддерживает компания Alibaba Group Holding Lootd.

В то время как Турция от кризиса к кризису, инвесторы влили около 3,2 миллиарда долларов в национальные стартапы в этом году, больше, чем отрасль, объединившаяся за последнее десятилетие, в общем объёме. По данным стартапмаркетов, в прошлом году турецкие компании собрали в общей сложности 1,77 миллионов долларов.

По словам Камлибелла, технологические компании не связаны ограничениями страны. Кроме того, технологические компании с новыми тенденциями будут и дальше процветать с помощью международных инвестиций. Расположенный в Стамбуле Re-Pie, основанный в 2015 году, владеет 3,8 миллиардами лир 4,45 миллионами ) активов. Он инвестирует в инновационные стартапы, начиная со стадии стартапов и заканчивая сделками, предшествующими IPO.

Re-Pie, который осуществляет надзор за инвестициями в недвижимость и венчурные фонды, не сообщает о своих средних доходах. Ранее в этом году она приобрела 106 акций в интернет-провайдере TurkNet.

Компания сделала частичный выход из Гетира и распределила дивиденды в 275 миллионов лир среди своих инвесторов. Камлибел не определил бы размер своего нынешнего холдинга. Он инвестирует примерно в дюжину компаний через частные акционерные фонды.

В настоящее время Ре-Пи, получивший 17-е место в рейтинге активов из 48 портфельных компаний в Турции, стремится в ближайшие пять лет сломать первую десятку.

В то время как пандемия вызвала бум в интернет-торговле, позже зарплаты также повысили популярность программ, как способ откладывать оплату покупок. Согласно мартовскому отчету CBIns, ежегодные транзакции на этом сегменте во всем мире могут вырасти к 2025 году до 10 к 15,млн

Однако данная модель также находится под наблюдением регуляторов в Великобритании, а Управление по финансовому контролю ранее в этом году заявило, что оно начнет регулировать этот сектор. Этот подход столкнулся с критикой того, что он может стимулировать людей тратить больше, чем они могут себе позволить.

Инвестиционный импульс для этой отрасли также набирает обороты в Турции, стране, которая обладает огромным количеством мобильных приложений и в которой мобильное проникновение составляет почти 10000 единиц. Турция является домом почти для 84 миллионов человек, самый молодой европейский медианный возраст в Турции с 30 годами.

Как я могу видеть демографию страны и изменение потребительских привычек, мы видим, что технология будет продолжать расширяться, сказал Камлибел. Цифровые банковские услуги не исчезнут, но мы увидим масштабный бум в традиционных банках. Коленди недавно вложил 1,500 миллионов в Re-Pie, который обеспечивает доступ к ссудам, в рамках своего инвестиционного раунда стоимостью в 1,000 миллионов долларов. В число первоначальных инвесторов Коленди входили Aslandoba Capital, Bogazici Ventures и Next Ventures.

Турция сейчас в восторге от инвестиционных возможностей, поскольку она привлекает больше глобальных имен.

Хетир поддерживается такими мощностями, как Silver Lake и Mubadala Investment Co., в то время как Трендьол поднял первую инвестиционную компанию SoftBank Group. в Турции.

По словам Турции, предпринимательская экосистема Камлибеля достигла определённого уровня при поддержке государственного сектора, который предоставляет налоговые льготы как предпринимателям, так и инвесторам. Глобальные игроки получат больше инвестиций в Турцию в течение следующих 10 лет.