Зарубежка

СТРАСБУРГ, 15 июня - Подробности : Рейтер - Соединенные Штаты в среду пообещали увеличить финансовую поддержку, чтобы помочь более бедным странам бороться с изменением климата и адаптироваться к его последствиям. Он попросил Европейский Союз выйти из ЕС.

Сейчас мы предложим дополнительно 4 миллиарда евро для климатического финансирования до 2027 года, как сказал президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен в своей политической речи в Европейском парламенте в Страсбурге.

Однако, мы ожидаем, что Соединенные Штаты и наши партнёры поднимутся на ноги. Это жизненно важно, потому что сокращение разрыва в климатическом финансировании вместе, США и Европейский Союз, будет таким сильным сигналом для глобального климатического лидерства, по ее словам.

ЕС вносит 25 миллиардов долларов в климатическое финансирование в год, - сказал фон дер Лейен.

Ожидается, что климатическое финансирование будет решающим вопросом на саммите ООН по изменению климата 26 ноября, где мировые лидеры попытаются выполнить обязательства по более быстрому сокращению выбросов и предотвращению катастрофического изменения климата.

С семью неделями до COP 26, финансы остаются болезненным вопросом.

Бедные страны до сих пор не смогли выполнить свои обязательства по климатическому финансированию в бедных странах в 2009 году ( например, Китай, Норвегия, Бельгия и Италия ) к 2020 году.

Без такой поддержки некоторые развивающиеся страны заявляют, что они не могут сделать огромные инвестиции, необходимые для того, чтобы отлучить свои экономики от ископаемого топлива и на чистую энергию, или укрепить свою инфраструктуру, чтобы справиться с ухудшающимися штормами, наводнениями и повышением уровня моря.

Европейский Союз и его страны-члены являются, согласно ОЭСР, крупнейшим источником климатического финансирования для развивающихся стран.