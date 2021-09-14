ОАЭ хочет $ 1 трлн экономической активности в ближайшие 10 лет

Зарубежка

Дубай - 14 сентября - Объединенные Арабские Эмираты стремятся повысить ценность экономической деятельности в ближайшие 10 лет со стороны Израиля, который надеется работать вместе над чем угодно, от здравоохранения до изменения климата и энергетики, - сказал министр экономики ОАЭ.

Торговый центр Ближнего Востока подписал десятки меморандумов о взаимопонимании со своим новым другом в этом году, с тех пор как он стал первым арабским государством, нормализовавшим отношения с Израилем в этом столетии.

Не сразу стало понятно, как обе страны ожидают достижения цели – 1 триллион долларов США в экономической деятельности в следующем десятилетии. В каждой стране валовой внутренний продукт составляет около 400 миллиардов долларов.

ОАЭ и Израиль инвестируют от 600 до 700 миллионов долларов в виртуальную торговлю, - сказал министр Абдулла бин Тук Аль Марри на двусторонней конференции в понедельник. По его словам, достижение этого уровня за один год было достижением в свое время, добавив, что он ожидает большего объема торговли.

Я пытаюсь создать 1,0 триллиона долларов экономической активности в течение следующего десятилетия, сказал он, добавил, что они перемещаются в так много областей с экономическими преимуществами. Израильское правительство заявило, что оно ожидает 1 млрд долларов США в торговле с ОАЭ к 2021 году и 3 млрд долларов США в течение трех лет, что все еще намного ниже 24 млрд долларов США, которые ОАЭ экспортирует в свой главный пункт назначения – Саудовская Аравия в 2019 году.

В сентябре прошлого года ОАЭ и Бахрейн, за которыми последовали Судан и Марокко, подписали контракты с США на установление связей с Израилем, присоединившись к Египту и Иордании как единственному арабскому государству, признавшему еврейское государство.

Публично объявленные сделки включают около 40 МОВ и около 30 других типов соглашений, связанных с финансовой, энергетической, спортивной, сельскохозяйственной, авиационной, аэрокосмической и медиа-секторами, а также с продвижением инвестиций и технологиями COVID-19.

Но фонд в размере 3 млрд долларов, объявленный Соединенными Штатами, Израилем и Иорданией для поощрения региональных инвестиций и сотрудничества, затих, равно как и фонд в размере 10 млрд частных и государственных фондов ОАЭ, анонсированный в марте для инвестиций в стратегические сектора Израиля.