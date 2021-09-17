ОАЭ инвестируют в технологии, инфраструктуру, возобновляемые источники энергии
Управление по инвестициям Великобритании и Государственный инвестиционный фонд ОАЭ Мубадала объявили об инвестициях в заявление в четверг, заявив, что это будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в обеих странах, а также увеличивать инвестиции в технологии, инфраструктуру и возобновляемые источники энергии.
ОАЭ уже вложил 1,1 миллиарда долларов в экономику Великобритании со времени создания в марте суверенного инвестиционного партнерства, в том числе 800 миллионов 1,1 миллиарда в секторе биологических наук.
Сегодняшнее расширение суверенного инвестиционного партнерства поможет ускорить финансирование и инновации в ключевых секторах, которые являются основой экономического роста обеих стран, сказал генеральный директор Мубадала Халдон Аль Мубарак.
Он добавил, что мы уже развиваем амбициозный энергетический переход, программы инвестиций в инфраструктуру и программы инвестиций в технологии для создания новых рабочих мест и укрепления коммерческих связей между нашими странами.
Соглашения укрепят десятилетний план ОАЭ, опубликованный в начале этого месяца, чтобы удвоить размер своей экономики и привлечь прямые иностранные инвестиции в объеме 1,8 млрд. долл. США к 2030 году. Крупнейший нефтегазовый производитель хочет расширить экспорт, в том числе в Великобритании, России и Китае, а также привлечь иностранные талантливые кадры, ослабляя визовые требования. В соответствии с соглашением с Великобританией, инвестиции будут ранжироваться, исходя из их потенциала, чтобы поддержать создание рабочих мест в обеих странах, укрепить национальный научно-исследовательский потенциал и расширить экономические связи. Оно добавило. В отдельном заявлении Мубадола заявил, что его партнерство с Соединенным Королевством будет включать сотрудничество в климатических действиях с особым упором на возобновляемые источники энергии. Сотрудничество может быть углублено посредством будущих сделок по возобновляемым источникам энергии между национальной нефтяной компанией Абу-Даби, местной фирмой Масдар и, добавила она.