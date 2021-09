Нью-Йорк подает в суд на компании, занимающиеся доставкой приложений, из-за данных о клиентах

Зарубежка

Нью-Йорк - " DoubleDash ", разрушенный 15 сентября, НЬЮ-ЙОРК - 15 февраля - " DoorDash Inc " подала в суд на Нью-Йорк из-за нового закона, который требует от компаний по доставке продуктов питания делиться данными о клиентах с ресторанами, говоря, что это нарушает конфиденциальность информации о клиентах и позволяет ресторанам конкурировать несправедливо.

Судебный процесс является последним из серии юридических столкновений между компаниями по доставке продовольствия и городами.

Она была подана в федеральный суд в Манхэттене через шесть дней после того, как DoorDash, Grubhub Inc и Uber Eats подали в суд на самый густонаселенный город Соединенных Штатов из-за отдельного закона, устанавливающего плату за доставку товаров в рестораны.

По словам Николаса Паолуччи, пресс-секретаря юридического департамента города, закон ставит потребителей на первое место в электронной почте. Это ставит их под контроль их информацию, когда они заказывают использование этих приложений. Нью-Йорк пытался с тех пор, как пандемия коронавируса начала помогать ресторанам, которые жаловались на то, что стоимость поставок продуктов питания достигает 30 %, но стали больше зависеть от доставки, поскольку столовые закрыты или ограничены вместимостью.

Около 90 000 ресторанов в масштабах всей страны временно или навсегда закрылись во время пандемии, стоившей 1,5 миллиона рабочих мест, - сообщила в июне Национальная рестораторная ассоциация.

В судебном процессе в среду, в Сан-Франциско, DoorDash, говорится, что город продемонстрировал голую неприязнь, требуя от компаний по доставке продуктов питания предоставлять клиентам имена, номера телефонов, адреса электронной почты и адрес доставки в рестораны.

DoorDash сказал, что это позволило бы ресторанам свободно пользоваться данными, которые они не могут требовать от личных обедов, в результате шокирующего вторжения в частную жизнь потребителей. В нем также говорится, что более уязвимым группам населения, особенно незарегистрированным клиентам, может быть причинен вред, если данные будут переданы и неправильно использованы иммиграционными властями или группами, разжигающими ненависть.

Вскоре после начала пандемии Нью-Йорк устанавливает временные ограничения в размере 5% и 15 % на услуги по доставке продовольствия, которые, как надеялись компании, закончатся, так как рестораны возобновят более нормальную работу.

По словам компаний, эти шапки стоили Uber, DoorDash, Grubhub и Uber тысяч долларов доходов до июля.

Компания DoorDash и Grubhub подали в суд на Калифорнию из-за зарядки шапок в июле. В прошлом месяце они подали в суд на Чикаго, заявив, что их обманчивая практика вредит клиентам и вводит в заблуждение рестораны. Грубуб и DoorDash отвергли заявления Чикаго.

Дело No. DoorDash Inc v City of New York, U.S. District Court, Southern Dict of New York, No.