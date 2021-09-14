NYSE, перечислять компании NAC, которые производят 125 триллионов долларов в экосистемных услугах

Зарубежка

Компания NYSE, принадлежащая InterCentral Exchange Inc, сообщает, что компании NACs будут котироваться и торговаться на её бирже, создавая новый рынок, чьи активы генерируют триллионы долларов ежегодно в экосистемных услугах. По словам NYSE, в глобальном масштабе природные активы производят около 125 триллионов долларов в год в экосистемных услугах, включая очистку воды и биоразнообразие.

С появлением компаний по производству природных активов NYSE будет предоставлять инвесторам инновационный механизм для финансовой поддержки инициатив по устойчивому развитию, которые они считают критически важными для нашего будущего, сказал президент NYSE Stay Cunningham.

Инвестиции, сосредоточенные на факторах, связанных с ESG, были востребованы, а активы экологических, социальных и управленческих фондов выросли с конца марта до конца июля, на 12 %, согласно Morningstar.

Представители NYSE заявили, что они разрабатывают NACs вместе с IEG группы Intrinsic Exchange, которая была пионером этой идеи и работает с владельцами природных активов, чтобы сформировать и перечислить NACs для преобразования природного богатства в финансовое богатство.

Это богатство основано на добывающих экосистемах и производстве природой жизненно важных экосистемных услуг, а не на здоровых мерах, таких как солёная вода или пасующие виды птиц. IEG сообщила : добыча полезных ископаемых, лесозаготовки и т.д. на своем веб-сайте https : www.intrinsicchange.it : com.

МЭР, совместно с Межамериканским банком развития, в настоящее время работает с правительством Коста-Рики над формированием НОК и говорит, что она также активно участвует в дискуссиях с другими суверенными государствами, частными землевладельцами и государственными компаниями.

По словам IEG, осенью этого года она собирается объявить о своем первом многонациональном партнёре с неназванной частной компанией.

По словам NYSE, это миноритарный инвестор в МЭГ, который также получил финансирование от IDB, The Rockfeller Foundation и Aberdare Ventures.