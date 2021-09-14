Новый закон о борьбе с интервенцией в Сингапуре вступает в силу

Зарубежка

Законопроект о контрмерах иностранного вмешательства предоставит чиновникам полномочия приказать международным медиа-платформам, таким как Facebook Inc. и поставщикам интернет-услуг, раскрывать потенциально вредную информацию, что, по его подозрениям, может быть сделано иностранными субъектами или организациями в заявлении.

Новое законодательство пришло через два года после принятия сингапурских анти-фальшивых новостных законов, которые позволили правительству дать указание этим провайдерам блокировать онлайн-контент, который не отвечает общественным интересам. провайдеры социальных сетей открыто выражают озабоченность в связи с этим законом, государственными действиями, предпринятыми правительством после его принятия в 2019 году, что противоречит утверждению, что оно не будет использовано в качестве инструмента цензуры.

Сингапурские министры уже давно защищают необходимость в этих законах и последнем законопроекте, заявляя, что страна уязвима перед поддельными новостями и враждебными информационными кампаниями, учитывая, что она вовлечена в мировую торговлю как финансовый центр, имеет многоэтническое население и имеет широкий доступ в Интернет.

По словам министерства, этот закон укрепит нашу способность предотвращать, обнаруживать и нарушать вмешательство на местах во внутреннюю политику, проводимую посредством враждебных информационных кампаний и использования враждебных доверенных лиц.

Этот закон, который, вероятно, будет принят из-за парламентского большинства, также позволяет правительству приказать социальным медиа и интернет-провайдерам передать послание, чтобы предупредить граждан Сингапура о враждебных информационных кампаниях. По словам министерства, это было особенно необходимо, когда содержание может нанести немедленный и значительный вред Сингапуру, например, подстрекательство к насилию или разжигание враждебности между группами населения.

Если у правительства есть основания полагать, что социальные сети или аккаунты пользователей Интернета используются для такой враждебной деятельности, он будет иметь возможность приказать поставщикам блокировать контент в этих аккаунтах, чтобы его не видели в Сингапуре.

Министерство внутренних дел, спонсировавшее законопроект, пыталось убедить общественность в том, что новое законодательство не применяется к гражданам, высказывающим свои взгляды по иностранным делам, если они не являются агентами политического принципа. Он также не будет применяться к иностранным частным лицам и публикациям, комментирующим и освещающим политику Сингапура, даже если их комментарии могут быть подвергнуты критике в отношении Сингапура или правительства. В законопроект, представленный на рассмотрение в первом чтении, включены также следующие положения :

Эта директива может быть выдана, если заявление было подано по крайней мере по одному предыдущему приказу.

Законодатели, партии и должностные лица обязаны сообщать о единоличных пожертвованиях в размере 10,000 сингапурских долларов в течение календарного года в среднем на 7446 долларов США или более от доноров. Им не разрешается получать анонимные пожертвования после ограничения в 5000 сингапурских долларов, и они должны иметь отдельный банковский счет для получения политических пожертвований.

Власти могут направлять средства массовой информации, координирующие иностранные дела, касающиеся Сингапура, на раскрытие сведений о любом политическом авторе или принципале, для которого была опубликована статья или по указанию которого она была опубликована.

Представляя законопроект, министерство приводило примеры того, как иностранные игроки проводили оффшорную кампанию, которая дискредитировала или поддержала некоторых кандидатов накануне президентских выборов в США в прошлом году. Аналогичные кампании распространили скептицизм на вакцины западного производства, используемые для защиты от COVID-19.

По словам министерства, Специальный комитет по онлайн-мошенничеству предупредил, что дезинформация, связанная с иностранным государством, скорее всего, будет происходить в Сингапуре. Он указал на аномальный всплеск критических комментариев социальных сетей по поводу Сингапура, когда правительство столкнулось с двусторонними проблемами с неназванной страной в 2018 и 2019 годах.

Наши законы должны развиваться так же, как иностранные страны ввели новые законы для борьбы с иностранным вмешательством, сказал министр. Этот законопроект укрепит нашу способность противостоять иностранному вмешательству и обеспечит, чтобы сингапурцы продолжали делать свой собственный выбор относительно того, как мы должны управлять нашей страной и жить своей жизнью.