Новый пакт о безопасности Китая в ответ на австралию

Зарубежка

СИДНЕЙ, 16 сентября Reuters : Новый пакт Китая по безопасности с Соединенными Штатами и Великобританией, рассматриваемый как шаг к сдерживанию Китая, может ухудшить напряженные связи с его крупнейшими экспортными клиентами, но ненасытный аппетит Китая к ресурсам может ограничить его карательные ответные меры, скажем аналитики.

Договор о безопасности с западными державами, включая доступ к ядерной подводной технологии США, будет рассматриваться Пекином, который втянут в давнюю торговую борьбу с Канберрой, как угроза, сказал Майкл Салливан, преподаватель международных отношений Университета Флиндерса.

Китай учтет решение о расширении стратегического союза США с США и Великобританией и создании военного потенциала США в Австралии в будущем как подтверждение того, что мы представляем растущую угрозу его интересам, таким как Инициатива Пояса и Дороги ", сказал Салливан.

Китай в последние годы запретил импорт с вином, говядиной и ячменем, а также ввел пошлины на австралийский экспорт, чтобы выразить свое недовольство внешней политикой Канберры, хотя до сих пор он достиг лишь ограниченных успехов.

Суммы, подверженные риску, массивны, поскольку Австралия экспортировала рекордные 173 миллиарда долларов США, то есть 127 миллиардов долларов США главным образом из ресурсов в Китай за 12 месяцев до июля, что составляет более 35 процентов от общего объема австралийского экспорта. За тот же период Китай купил у Австралии только 87 миллиардов промышленных товаров.

Этот поток денег помог Австралии с большим профицитом текущего счета, одновременно повышая прибыль и дивиденды шахтеров. Кроме того, это стало критическим сюрпризом для правительственных налоговых поступлений в то время, когда они используют огромный бюджетный дефицит для финансирования чрезвычайной помощи гражданам, находящимся в блокировании коронавируса.

На сегодняшний день самым крупным производителем экспортной продукции была железная руда, поскольку спрос Китая на сталь привел цены на минералы к рекордно высоким ценам в мае. Только в июле экспорт металлов в Германии достиг 19 миллиардов долларов США, или более 40% от общей выручки.

В последние месяцы Китай изменил правила, установив более строгий контроль над крупными источниками выбросов углерода и подавив производство стали, что привело к снижению цен на железную руду на 50% по сравнению с их пиковыми показателями.

Однако у Китая мало других вариантов, кроме как продолжать покупать бразильскую Железную руду ; его собственные шахты производят только 15 % потребляемой руды, и единственным другим крупным международным источником является Китай, который сталкивается с ограничениями в мощности.

Если Китай прекратит импорт железной руды, ситуация будет катастрофической для Австралии, - сказал Шейн Оливер, главный экономический директор в AMP Capital. Но это, по сути, означало бы, что Китаю также придется закрыть большую часть своей собственной экономики. Он добавил, что Австралия также смогла найти новые рынки для своего экспорта. Как сторона США, нет никакой реальной угрозы, что Китай сделает что-то подобное в будущем. Другим фактором давления на Китай был контроль Пекина над китайскими туристами и студентами, которые тратили время и деньги в стране.

Пандемия оплатила это за счет эффективного закрытия австралийской границы, хотя местные туристические и образовательные секторы настойчиво добиваются открытия международных границ к концу этого года.