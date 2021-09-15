Новости – Зарубежка
Зарубежка
Новый кабинет МВФ возобновит переговоры по программе спасения
15 сентября, 2021 16:40
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Русская планета
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БЕЙРУТ, 15 сентября Рейтер - Новый кабинет Международного валютного фонда намерен возобновить переговоры с МВФ о краткосрочной и среднесрочной программе спасения. Проект его политического заявления, полученного Рейтером, был обнародован в среду.
Правительство должно проголосовать в четверг по проекту, который затем перейдет на вотум доверия парламенту.
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