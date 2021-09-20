Новая Зеландия ослабляет меры по борьбе со вспышкой коронавируса в Окленде

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Обычно возмутительная « High Street » в Оклендском CBD в основном дезертирует во время ареста, чтобы остановить распространение болезни коронавируса COVID 19 26 августа 2021 года в Окленде. КОЛУМБИЯ Фиона Гудолл Фабричная фотография : Это фотография Рейтера.

ВЕЛИНГТОН, Сентябрь 20 Reuters - В понедельник Новая Зеландия слегка ослабила обуздание коронавируса в своем крупнейшем городе Окленд, так как правительство выразило уверенность в том, что не было широко распространенной региональной передачи варианта дельты.

Но жесткие ограничения будут сохраняться даже после полуночи во вторник, когда уровень тревоги упал до 3 с 4 в городе около 1,7 миллионов в центре последней вспышки дельты.

Школы и офисы по-прежнему должны оставаться закрытыми, например, когда компании могут предлагать только услуги без связи.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, жители по-прежнему могут придерживаться собственных пузырей, не должны посещать соседей и друзей или позволять детям играть вместе.

Пузыри должны оставаться эксклюзивными и небольшими, заявила она на пресс-конференции.

Как сказал Ардерн, если не существует крупной необнаруженной передачи. Мы работаем над тем, чтобы искоренить его, поэтому мы до сих пор занимают третье место в рейтинге LEGO! Ограничения в Окленде обеспечат запрет на вариант дельты, поскольку Новая Зеландия будет придерживаться стратегии ликвидации вируса, добавил Ардерн.

Размах в понедельник позволяет 10 людям посещать похороны и свадьбы, в то время как предприятия могут предлагать бескомпьютерные услуги по сбору или доставке товаров, включая эксгумации.

Окленд останется на уровне 3 как минимум две недели. Ардерн сказал, что уровень останется на уровне 2 для остальной части страны.

В понедельник Новая Зеландия сообщила о 22 новых случаях COVID-19 в Окленде, все это время, что находится на полном уровне с середины августа. До тех пор страна была в основном свободной от вируса. Его подсчеты по инфекциям - 3 725 с 27 смертельными случаями.

Жёсткие ограничения Ардера и закрытие международных границ помогли обуздать процесс COVID-19, но ее правительство подверглось критике за медленный запуск вакцины, которая подвергла большую часть населения Дельте.

С тех пор Новая Зеландия усилила свой вакцинный драйв, покупая дополнительные дозы вакцин из Испании и Дании.

Она также планирует поэтапное открытие границ в начале этого года, - говорит Ардерн.