Нормирование алкогольных напитков в Пенсильвании в связи с дефицитом предложения

Зарубежка

Государственная система выпивки в Пенсильвании начнет нормировать несколько десятков продуктов в пятницу в ответ на то, что она описывает как дефицит поставок вне ее контроля.

В четверг Совет по контролю за выпивкой в Пенсильвании объявил держателям лицензий, что два ограничения в день для покупки клиентов в государственных магазинах, а также для баров, ресторанов и других держателей лицензий останутся в силе на неопределенное время.

По словам PLCB, устойчивые нарушения в цепочках поставок и дефицит продукта привели к ограничению определенных видов алкоголя.

43 ограниченных продукта в списке не будут доступны в пятницу через трансферты магазинов.

В списке специфических видов алкоголя,– небольшой части огромного набора товаров, которые продает государственная система выпивки,– содержатся ограниченные типы шампанского, бурбонов, текилы, коньяка и виски. По словам PLCB, нормирование будет оставаться в силе в обозримом будущем и до тех пор, пока цепочка поставок не станет более надёжной.

По словам организации Cavern Association и Savern Association в Пенсильвании, усложнит управление своим бизнесом для его членов.

Проблемы предложения и труда не помогают восстановлению после пандемии, как сказала деловая ассоциация в своем заявлении. Мы надеемся, что законодатели учтут все это, когда вернутся в Харрисбург. Представитель H.C.Scanlon PLC Шон Келли сообщил, что бары, рестораны и другие клиенты были проинформированы об ограничениях на покупку в четверг.

Если вы взглянете на истории, которые появились по всей стране из-за COVID-19, то производственные цепочки были нарушены, как сказал Келли. В некоторых случаях возникала нехваткабанок и бутылок. Нехватка предложения в Северной Каролине привела к тому, что рестораны и бары начали соперничать, пытаясь найти популярные бренды, а дефицит предложения стал более острым из-за увеличения спроса на клиентов в эпоху пандемии.