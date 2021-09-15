Нигерия заявляет, что через несколько дней восстановит запрет на использование Твиттера

Зарубежка

АБУДЖА Рейтер : В среду Нигерия заявила, что собирается восстановить свой запрет в Twitter через несколько дней, что вселяет надежду среди пользователей, которые с нетерпением хотят вернуться на платформу социальных сетей через три месяца после того, как вступило в силу приостановление.

Запрет, объявленный в июне, нанес ущерб бизнесу Африки и вызвал широкое осуждение за его пагубное воздействие на свободу слова и лёгкость ведения бизнеса в самой густонаселенной нации Нигерии.

Но министр информации Лай Мохаммед рассказал на брифинге для СМИ после кабинета министров, что правительство знало о панике, которую создал запрет среди нигерийцев.

Если операция была приостановлена на 100 дней сейчас, могу сказать вам, что мы просто говорим о некоторых, всего лишь о нескольких днях, - сказал Мохаммед, не указывая временных рамок.

Находясь под дополнительным давлением, Мохаммед сообщил, что власти и чиновники Twitter должны пересечь я и дойти до T, прежде чем прийти к окончательному соглашению.

Это будет очень, очень скоро, просто поверьте мне на слово, сказал он.

Правительство приостановило работу Twitter после того, как удалило послание президента Мухаммада Бухари, которое угрожало наказать региональных сепаратистов.

Это было кульминацией многих месяцев напряженности. Записи главы исполнительной власти в Twitter Ннамди Кану, протестующие против пожертвований на антиполицейские протесты в октябре прошлого года, а также в твиттере от Джека Дорси, лидера биоафранского сепаратизма, который в настоящее время находится под следствием в Абудже, раздражают власти.

В прошлом месяце Мохаммед сообщил Рейтеру, что запрет на использование Twitter будет отменен до конца этого года, добавив, что правительство ожидает ответа на три последние просьбы о создании платформы социальных сетей.

Запрет – это лишь одна область, вызывающая беспокойство у защитников свободы слова. Согласно Всемирному индексу свободы прессы 2021 года, Нигерия уронила пять точек, в том числе 120 для журналистов, который был составлен журналом « Репортеры без границ » как одна из самых опасных и трудных стран Западной Африки для журналистов.