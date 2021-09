Netflix получает премию "Эмми" за лучшую комедию, Тед Лассо - победитель

Зарубежка

LOS-АНГЕЛЕС - Reuters - Apple Inc сфабриковала свои сверкающие телевизионные права в воскресенье, когда Netflix Inc получила премию Эмми за лучшую комедию, а Ted Lassusco получила свою крупнейшую телевизионную премию на сегодняшний день с победной идеей для The Rone. Netflix также связывает рекорд всех Эмми за один год с 44 - отметкой, ранее достигнутой каналом ViacomCBS Inc CBS, в 1974 году.

Почты дают сериалистическим службам новые права, которые они могут использовать, чтобы продвигать свои предложения в жесткой битве за аудиторию, которая выбрасывает традиционное телевидение и ищет качественные развлечения в Интернете.

Тед Ласс получил семь премий за Apple TV, прокатившееся приложение, запущенное два года назад создателем iPhone. Джейсон Садейкс забрал домой лучшего комедийного актёра за свою роль возвышенного тренера, пытающегося сплотить в Британии бешеную футбольную команду.

Директор и соавтор, Билл Лоуренс, принявший премию серии Apple, поблагодарил команду в Apple, включая T-Dog, которую он шутил, как его прозвище для Тима Кука.

В прошлом году " Утреннее шоу " одержало победу над актёрским трофеем за драма " Утреннее шоу ". HBO, который продается ATO Netflix компании Occessy Inc, долгое время доминировал в Emmys, пока Netflix не провалил вечеринку в 2013 году, когда теннисные абоненты начали заменять кабельные абоненты.

Несмотря на то, что число номинаций увеличивалось каждый год, Netflix никогда не выигрывал Эмми за серию до воскресенья. Наряду с « Короной » она заработала « бестселлера Сисона » в « Королевском гамбите », историю девочки-сироты, которая стала чемпионом-женщиной в шахматах.

Уильям Хорберг выразил благодарность Нетфликсу, исполнительному продюсеру Дэну Симмонсу, который принял честь сериала. Вы, ребята, сделали самое редкое из всех этих дней. Ты попробовал нарисовать рискованный материал и доверял кинорежиссерам. Репильная служба Дисни получила 13 премий за WandaVision, The Mandalorian и другие программы.