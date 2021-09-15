Новости – Зарубежка
Зарубежка
Неопознанные баллистические ракеты, выпущенные у побережья Южной Кореи
15 сентября, 2021 07:45
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Русская планета
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В среду, согласно данным Объединенного штаба Южной Кореи, две неопознанные баллистические ракеты были запущены в воды у восточного побережья Корейского полуострова.
Специальные разведывательные службы из Южной Кореи и США следят за запуском новых объектов для получения дополнительной информации.
Южнокорейские военные заявили, что они усилили наблюдение и наблюдение за Северной Кореей, одновременно работая в тесном контакте с Соединенными Штатами над поддержанием своей оборонительной готовности.
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