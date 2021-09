Зарубежка

БЕРЛИН, 16 сентября – Четвертый потенциально нео-нацистский город должен был предстать перед судом в четверг, пытаясь удалить плакаты с надписью « Зеленые, зелёные », помещаемые правой партией восточного толка с подозреваемыми связями с крайне правыми группами.

Плакаты, смонтировавшие город Звикау, были выставлены организацией The Third Way, операцией по безопасности, контролируемой службами безопасности за несколько дней до голосования, который определит курс крупнейшей экономики Европы после ухода канцлера Ангелы Меркель.

« Зеленые », третий в опросах, вероятно, сыграют решающую роль в формировании правительства после голосования 26 сентября.

Опасения по поводу крайно правого насилия усилились два года назад, когда консервативный политик Уолтер Луебке был застрелен от про-иммиграционного неонацизма, для его взглядов, выраженных NIB.

Суд низшей инстанции отменил постановление Звикау об отмене плакатов, признав аргумент Третьего пути о том, что лозунг двусмыслен, особенно в контексте выборов, и существует оправдание свободы слова.

Третий путь указал на то, что зелёный тоже был цветом вечеринки, и указал на едва видимый текст на плакатах, призывающих к тому, чтобы его цвета были показаны по всему городу.

Административный суд в Звикау, обладающий юрисдикцией над Хемницом, согласился с этим, что было неясно, были ли зелёные мишенью до тех пор, пока они не были висели на расстоянии 100 метров от Зеленых плакатов.

Это решение было встречено мрачными мыслями в социальных сетях и в других местах.

Для нас нет никакой разницы, если плакаты здесь или в 100 метрах отсюда, сказал мэр Цвикау Констанс Арндт.

Призыв к Зеленым висит и остается абсолютно неприемлемым, недемократическим и безответственным.