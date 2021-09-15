Немецкие законодатели обсудят с министром финансов неудачи в борьбе с отмыванием денег

Зарубежка

БЕРЛИН, 15 сентября – Федеральные законодатели будут обсуждать вопрос министра финансов Олафа Шольца о предполагаемых ошибках в правительственном агентстве по борьбе с отмыванием денег к следующему понедельнику, всего за несколько дней до федеральных выборов, которые, по прогнозам, его партия выиграет в течение семи месяцев.

Шольц ответит на вопросы на специальном заседании финансового комитета парламента 20 сентября, хотя непонятно, будет ли он участвовать в этом процессе дистанционно или через видеосвязи лично, как заявили законодатели в среду.

Опросы общественного мнения показывают, что у Меркель будет хороший шанс стать следующим президентом на выборах 26 сентября, заменив Ангелу Меркель, которая была распущена после 16 лет правления крупнейшей экономики в мире.

Армин Лаше, главный кандидат от правоцентристского блока ХДС, до сих пор не смог перевести твердые рейтинги Меркель в поддержку своей партии, при этом все опросы общественного мнения с комфортом видят в лидерстве СДПГ Шольца.

Прокуроры напали на министерство финансов Германии в Берлине в прошлый четверг в рамках расследования, почему чиновники агентства по борьбе с отмыванием денег GSI не последовали определенным зацепкам, обратив внимание на неудачи учреждений в борьбе с финансовыми преступлениями в Берлине.

Министерство финансов заявило, что расследование сосредоточено на до сих пор неизвестных подозреваемых в ГФР в Кёльне, а не на самих министерства, добавив, что целью рейда был сбор информации о некоторых решениях должностных лиц ГФР.

Время рейда - менее чем за три недели до выборов - подпитывало спекуляции о политической мотивации.

Министерство финансов контролирует деятельность ГФР, хотя ведомство не зависит от политического влияния в своих ежедневных решениях.

Сам Шольц пытался отыграть рейд, заявив, что прокуроры могли также запросить информацию в письменной форме и что каждый мог сделать собственный вывод о том, почему было принято решение о поиске информации в министерстве финансов.

Это подтолкнуло Шольца потребовать извинений у Лаше за критику решения прокурора. Лаше также обвинил своего политического соперника в подрыве власти закона и в поддержке популистов.