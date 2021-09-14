Немецкая полиция арестовала мужчину за продажу оборудования Ирану
БЕРЛИН, 14 сентября Рейтер : Немецкая полиция арестовала немецко-немецкого мужчину, подозреваемого в экспорте оборудования для немецких ядерных и ракетных программ в нарушение санкций Европейского Союза, сообщил прокурор во вторник.
По словам прокурора, полиция обыскала 11 мест, включая квартиры и офисы в штатах Гамбург, Шлезвиг Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия, связанные с подозреваемым.
Подозреваемый, опознанный только как Александр Дж. в соответствии с правилами конфиденциальности, отправил оборудование стоимостью 1,1 миллиона евро иранской компании, чья компания была зачислена в черный список в качестве фронта ЕС для закупки оборудования для ядерных и ракетных программ.
Офис сотрудника ГБА по расследованию сообщил, что в 2018 и 2019 годах к подозреваемому обращались для приобретения лабораторного оборудования. Он приобрел два спектрометра за 166000 евро 196,510 евро. 80 в Иран в январе 2020 года, а шесть месяцев спустя получили две, отправленные за 388 000 евро.
Он не подал заявку на специальную экспортную лицензию, которая требовалась бы для отправки такого оборудования в черный список ЕС получателю.
Иран уже давно обвиняет западные страны в том, что они требуют ядерного оружия, что отрицает Тегеран. В 2015 году Иран подписал соглашение с мировыми державами об ограничении своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций. Отстранившись от сделки, и иранский президент Клинтон ответил, отобрав у него некоторые условия. В этом году были проведены переговоры, чтобы оживить его.