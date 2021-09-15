Немецкая инфляция бьёт 9 лет после большого скачка годовых темпов инфляции
ЛОНДОН – В прошлом месяце инфляция в Германии достигла более девяти лет после крупнейшего ежегодного скачка месячной ставки, по крайней мере за 24 года, как показали официальные данные в четверг.
Потребительские цены выросли в августе на 2,2 % в годовом исчислении после поразительного роста на 2,0 % в июле, что является самым высоким показателем с марта 2012 года, как сообщило Национальное статистическое управление.
Рост годового уровня инфляции на 1,2 процентных пункта в течение месяца ознаменовал самый резкий такой рост с тех пор, как в 1997 году начались подробные рекорды.
Опрос экономистов, проведённый Reuters, показал, что в августе этот показатель составит 2,9 %.
Национальное управление статистики сообщило, что схема « Еда для помощи », которая привела к снижению цен на ресторанное питание в августе прошлого года, была самым большим фактором роста инфляции в этом году, который был самым большим в 2015-2016 годах.