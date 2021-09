Нефтяные и газовые компании установили новый жесткий климатический план

Зарубежка

Группа инвесторов устанавливает жесткий климатический план для крупных нефтяных ЛОНДОН-Рейтеров - Инвесторы, управляющие более чем 10 трлн долларов США в среду, опубликовали амбициозный план для энергетических компаний, стремящихся справиться с изменением климата, включая резкое сокращение выбросов парниковых газов и сокращение добычи нефти и газа.

Уникальная инициатива, получившая название « Стандарт чистого нуля для нефти и газа » ( Net Zero Standard for Oil and Gas ), подробно описывает 10 стандартов, необходимых для того, чтобы помочь управляющим деньгами сравнить стратегии компаний и понять, согласуются ли они с усилиями ООН по сокращению глобальных выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году.

Нефтяные и газовые компании, такие как BP и Royal Dutch Shell, опубликовали целевые показатели и стратегии, направленные на решение проблемы изменения климата, но огромные различия в сфере охвата, определениях и амбициях делают анализ и сравнение крайне трудным для понимания инвесторами.

В то же время, давление на менеджеров портфелей ценных бумаг и банки усилилось, чтобы гарантировать их инвестиции в Парижские соглашения 2015 года по ограничению глобального потепления не более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Поскольку следующий раунд глобальных переговоров по климату запланирован на ноябрь, растет беспокойство по поводу того, что слишком много планов являются слабыми и вряд ли обеспечат материальную помощь путем сокращения абсолютных выбросов в темп, который необходим для ограничения глобального потепления.

Нам нужны равные условия для раскрытия информации, потому что невозможно сравнивать и контрастировать по всему сектору, сказал Адам Мэтьюс, возглавляющий « Ответственные инвестиции » в Правлении Пенсионной Церкви Англии и возглавляющий процесс инвесторско-компании по разработке новой инициативы.

Среди других инвесторов, поддерживающих этот план, – Амунди, крупнейший управляющий активами Британии, наряду с « Юридическим общим управлением инвестициями » британского правительства, HSBC Global Asset Management и поддерживаемым государством канадским инвестором Caisse des Depots.

Если индустрия ископаемого топлива несет ответственность за львиную долю глобальных выбросов, то группа инвесторов заявила, что она ввела минимальный набор стандартов для обеспечения надежности планов энергетических компаний, среди которых есть требование достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, приведя капитальные расходы и производственные планы к чистому нулю.

Стандарты также требуют принятия обязательств по независимой проверке и раскрытию стратегий.

Shell, норвежская Equiinor и итальянская компания Eni установили целевые показатели, чтобы к 2050 году они стали чистыми нулевыми выбросами, так что любые выбросы, которые они производят, будут компенсированы технологиями улавливания углерода или другими решениями, такими как восстановление лесов.

Другие компании, включая компании BP и TotalEnergie, стремятся к достижению нулевого уровня выбросов от некоторых видов своей деятельности до нуля к 2025 году.

Инвесторы, поддержавшие новый план, признают, что отказ от добычи нефти и газа может быть совершенно законной стратегией, о которой говорил Мэтьюс.

Несмотря на то, что он не установил для компаний крайний срок соблюдения стандартов, инвесторы готовы и могут голосовать против переходных планов и назначения определенных директоров, если они чувствуют, что правление провалилось, сказал Мэтьюс.

Новый стандарт будет протестирован ведущими энергетическими компаниями, включая BP, Shell, Eni, Repsol и TotalEnergies, до его более широкого принятия в секторе, как заявила группа инвесторов

Группа сообщила, что ее план был разработан Инициативой переходного пути при поддержке институциональной группы инвесторов по изменению климата и в консультации с неправительственными организациями Climate Action 100, обладающими особым опытом в этом секторе, а также самими нефтяными и газовыми компаниями.