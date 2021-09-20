Нефть падает, поскольку инвесторы сосредотачиваются на стимулировании ФРС

Зарубежка

Нефтяной Эдгс ниже на вторую сессию с акцентом на стимуляцию ФРС.

Блумберг - Нефтяная нефть опустилась во время открытия торговли в Азии, когда инвесторы переключили свое внимание на собрание Федеральной резервной системы на этой неделе, которое, как ожидается, будет сигналом движения в сторону сокращения стимулов.

Будущее во время второй сессии в Нью-Йорке упало до 710 долларов за баррель. Согласно опросу экономистов в Блумберге, ФРС собирается начать закладывать основу для приостановки ежемесячных покупок активов, когда они встретятся на два дня после вторника. Доллар располагал двухдневным авансом, благодаря чему цены на товары в валюте, такие как нефть, стали менее привлекательными для инвесторов.

Нефть все еще закрыла четвёртый еженедельный аванс в пятницу, а цены отрезали прибыль после того, как она была прервана, из-за широкого распространения дельты варианта вируса, который вызвал опасения по поводу перспектив спроса. Мировой рынок рос, и внимание также сместилось к энергетическому кризису, который разворачивается во всем мире, что может увеличить спрос на сырую нефть.

Цены на энергоносители растут во всем мире, поскольку экономика выходит из пандемии, особенно природный газ, который привёл к перспективе смены топлива. Есть ожидания, что зима будет расти спрос на дизельное топливо в Азии, в то время как использование нефти для производства электроэнергии в США может подняться вверх.

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Более дорогостоящий период для Brent составил 78 центов за баррель в дефолтации - бычая структура, в которой почти сроки контрактов стоят дороже, чем те, которые Это сравнимо с 61 центом за неделю до этого.