Надин Доррис назначена новым министром СМИ Великобритании
Лондон, 15 сентября Рейтер : Надин Доррис, успешная писательница и некогда звезда реалити-шоу, была названа в среду новым министром средств массовой информации Британии, контролирующим культуру, футбол премьер-лиги и технологические сделки.
Дорри – великолепный писатель, который выпустил несколько книг, в том числе вымышленную трилогию, которая рассказывает истории о нескольких семьях, живущих в Ливерпуле, где она выросла на английском языке
Контролирующий орган по вопросам конкуренции уже заявил, что покупка у японского « Софтбанка » может нанести ущерб конкуренции и ослабить соперников, и требует дальнейшего длительного расследования.
Ее предшественник Оливер Доуден должен был сказать, повлияет ли политически чувствительная сделка также и на национальную безопасность.
Доури, бывшая медсестра, стала законодателем в 2005 году и ранее работала в качестве младшего министра здравоохранения. Она была готова атаковать так называемые культурные войны в Британии в последние годы, нападая на снежинки левого крыла, которые, как она думает, делают мир культурно беднее.
В 2012 году она появляется в реалити-шоу « Уберите меня отсюда », но была первым участником, кто был проголосован за исключение из шоу.
Дороги были отстранены от участия в Консервативной партии до того, как событие реалити-шоу прошло в эфире, после того как ее обвинили в том, что она летела в Австралию, чтобы принять участие в шоу, не спрашивая разрешения у ее партии.