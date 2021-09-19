На следующей неделе ожидается большой выкуп долга с использованием заемных средств

Зарубежка

Блумберг - Потоп долгов с заемным капиталом накапливался в течение нескольких месяцев, и, наконец, на следующей неделе он вот-вот попадет на высокодоходных рынки.

Частные акционерные фирмы могут начать продавать облигации, чтобы помочь профинансировать выкуп акций Medline Industries Inc., который был самым большим выкупом со времен финансового кризиса. Продажа, скорее всего, будет включать в себя $ 5 млрд обеспеченных банкнот и $ 3.8 млрд необеспеченных облигаций, то есть $ 7,0 млрд обеспеченных кредитов, которые банки уже начали продавать.

По словам человека, который знает об этом, в понедельник в 11 утра в Нью-Йорке Медлин, компания по производству медицинских товаров, получит призыв к займам с заемным капиталом, один из самых крупных долгов за последнее десятилетие.

Специальный химический производитель Solenis LLC планирует приобрести 2,0 млрд облигаций, разделенных между долларом и деноминированными евро частями, которые помогут профинансировать его выкуп за счёт платинового акционерного капитала. Долларовая часть сделки обсуждается с доходностью до 7 %, согласно людям, которые знают об этом. Кроме того, она находится на международном долговом рынке, на котором продается 1,8 млрд. долларов США через границу.

« DexKo Global Inc. » запустит работу инвесторов в понедельник для продажи высокодоходных нот на сумму 6,65 млн долларов США. Прибыль от предложения будет финансировать приобретение поставщика запчастей для транспортных средств компанией BrookFилd Asset Management Inc. Компания также предлагает заемные средства в качестве части финансирования.

Cliver Capital, Carlyle Group, KKR Co и Pretium Partners будут присоединяться к репортерам из Bloomberg News, чтобы обсудить риски и возможности, которые впереди на рынке кредитов с заемным капиталом в объеме 1,2 триллиона долларов США. По крайней мере, на этой неделе состоялось шесть ссудных сделок с заемным капиталом, и Медлин на сегодняшний день является самой крупной из них. Инвесторы ожидали всплеска финансирования приобретения в этом месяце. Согласно недавнему опросу банкиров в Bloomberg, на рынке, согласно прогнозам, в сентябре будет выставлено 100 миллиардов американских высокодоходных облигаций и ссудных заемных средств. Это сделает его одним из самых напряженных месяцев в течение многих лет. Охота за более высокую урожайность на фоне предельно низких ставок в других местах помогает поддержать спрос на рискованный долг.

По словам тех, кто знает о сложившейся ситуации, производитель драйвов строительных проектов дал слабый доход и высокую ликвидность во втором квартале.

Поставка облигаций высокого уровня на следующей неделе должна быть умеренной, а Уолл-стрит будет требовать от 2,2 млрд до 2,500 млрд. долларов продаж, согласно неформальному опросу долговых страховщиков. Необыкновенная сумма в 15 миллиардов долларов была оценена за последние две недели. Сентябрьское предложение, вероятно, приблизится к ежемесячным прогнозам в $ 1,40 млрд на следующей неделе.

Кредитные рынки хорошо выдержали рост спроса, с распространением до сих пор ужесточено в сентябре, Barclays Plc Statgists во главе с Брэдли Рогофф писали в пятничную отчётную статью. Сделки продолжают быть минимальными, а уступки преувеличены. Тем не менее, Barclays считают, что добиться большей прибыли для высококлассных кредитов трудно.

С распространением, все еще близким к многолетним ограничениям, мы думаем, что дальнейшее ужесточение по сравнению с нынешним уровнем будет сложной задачей, и что, как писали стратеги, спред может слегка расшириться в конце года.