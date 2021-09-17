На следующей неделе Дом проголосует за ограничение долга в 28 триллионов долларов

Зарубежка

Блумберг - Палата представителей на следующей неделе проголосует за повышение потолка госдолга на сумму 2800 триллионов долларов, но политическое противостояние между демократами и республиканцами угрожает вызвать в следующем месяце дефолт в США.

Министерство финансов предупредило, что, если Конгресс не придет на помощь, правительство может объявить дефолт в октябре. Сенатские республиканцы заявляют, что демократы должны согласиться самостоятельно договариваться о предельном долгом и что они намерены голосовать против увеличения власти. Что может блокировать слушания по обычным процедурам, которые требуют 60 голосов в Сенате.

Лидер большинства Палаты представителей Штайни Хойер заявил в запланированном номере в пятницу, что Палата будет голосовать на следующей неделе, по необходимой приостановке расходов, чтобы удержать правительство в действии в течение 30-го финансового года, а также потолка долга. Ранее не было принято никакого решения о включении положения о предельной сумме долга в другой законопроект, сказал представитель Демократической партии.

По словам Хойера, резолюция о расходах также будет включать в себя новые деньги на реконструкцию природных катастроф и на обработку афганских беженцев. Демократы наблюдают за остановкой, чтобы проехать через Dec. 3, по словам человека, знакомого с счетом.

Демократы могли бы обойти республиканский фалибастер Сената, используя специальную процедуру быстрого бюджета, но до сих пор решили этого не делать, настаивая на том, что бремя повышения потолка должно быть на обеих партиях. Однако данная дата может измениться ближе к установленному сроку.

По словам Хойера, Палата представителей также проголосует по закону, связанному с абортами, на следующей неделе и по ежегодной оборонной политике.

Хойер сказал, что планирует вынести на голосование 27 июля законопроект о инфраструктуре на сумму 550 миллиардов долларов от обеих партий, что дает положительную оценку приверженности лидеров Палаты представителей умеренным демократам. Палата также планирует провести голосование по версии предложения президента Джо Байдена о финансах и расходах в течение нынешнего рабочего периода, который заканчивается в 22 октября 1., в течение нынешнего рабочего периода.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелози может столкнуться с восстанием со стороны прогрессистов в своем собрании во время голосования по законопроекту о инфраструктуре.

Прогрессивные эксперты требуют, чтобы более крупный налоговый законопроект был принят на общую сумму 30,5 миллиарда долларов и чтобы он был принят до голосования по инфраструктуре. Несмотря на сохраняющиеся значительные различия в работе собрания и с Сенатом, существует значительная рабочая группа по работе над большим законопроектом.