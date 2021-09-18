Зарубежка

Никто не знает этого лучше, чем рестораны и цепочка быстрого питания в Соединенных Штатах, вот почему многие готовы предложить ограниченное время бесплатных и скидок, чтобы отпраздновать один из любимых сэндвичей Америки.

Вот шесть национальных цепочек, предлагающих сделки с сыром, чтобы стимулировать пехотный трафик и онлайн-заказ.

« Дружелюбные » предлагают своим членам « Sweet Rewards » бесплатный солнечный сад для любой покупки сыромпа в четверг, 18 августа. Члены, имеющие право голоса, смогут получить доступ к своей однодневной цифровой купон, когда подпишут свои аккаунты.

McDonald's празднует национальное событие в области чизбургеров с 50-процентным двойным сыром, который можно легко получить через приложение McDonald's. Если член MyMcDonald's Rewards заработает 1500 бонусов, когда они покупают свою первую прикладную покупку, которая может быть использована для будущих чизбургеров или других предметов меню.

У MOOYAH Burgers, Frys и SECS есть сделка по поводу Национального дня сыра, которая будет держать вас под прикрытием на выходных. Новые и существующие члены, которые заказывают онлайн через приложение MOOYAH Rewards, будут иметь право на гамбургер в размере $ 5 до тех пор, пока их покупка соответствует минимуму в цепочках $ 5. Сделка в размере 5 песо применяется к предложениям бургеров MOOYAH.

Красный Робин сейчас предлагает скидку клиентам, которые покупают сыромбины бесплатно Royalty у диких Робинов. Новые и существующие члены Royalty, которые записались до понедельника, 13 сентября, могут применить полу-сделку к своей второй покупке сыропортёра до воскресенья 19 сентября. Скидка является действительной раз в день и может быть куплена с любым сыромином, продаваемым Red Robin, в том числе с популярной сетью Scorpion Gurmet Burger, Bacon Ceseburgurger и South Charm Burger.

Смашбургер вернёт свой David Credit Burger с национальным мероприятием по производству сыропорта. Однодневная реклама, которую предлагают в воскресенье, Сент 18, предоставляет две котиков на говядину, американский сыровой латук, помидоры, красный лук, соленые огурцы, кетчуп и Smash Sauce на тостом костюме.

День национального сыроварства Венди объявил о том, что один из них будет бесплатным предложением на 10. Потребители, которые заказывают приложение Венди с сегодняшнего дня по субботу, 19 сентября, смогут получить сделку BOGO о премиальных чизбургерах, которая включает популярные сандвичи цепи, такие как Bacon Caddar, Big Bacon, сингл Дэва, который утроится, или новый Bourbon Bacon.