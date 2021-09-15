Мясопереработчики говорят, что правительство не признает реальную проблему

Зарубежка

Торговая группа, представляющая национальных производителей мяса, включая JBS USA, Cargill и Tyson Foods, атаковала администрацию Байдена во вторник, обвиняя индустрию в наживе пандемии ‐ говоря, что правительство отказывается признать реальную проблему.

В письме министру сельского хозяйства США Томасу Вилзаку Североамериканский институт мяса утверждает, что растущие цены являются результатом общенационального дефицита рабочей силы, а не объединения мясной промышленности.

Администрация не может игнорировать фундаментальные принципы спроса и предложения, сказала Анна Поттс из NAMI.

Американцы на своей шкуре испытывают то, что министр отказывается признавать, последствия COVID и отсутствия трудовых ресурсов вредят потребителям, и ничто из того, что предлагает министр сельского хозяйства в отношении структуры мясной и птицеводческой промышленности, не поможет семьям, которые изо всех сил пытаются оплатить продукты питания. На прошлой пресс-конференции Вильзак нарисовал как жадных посредников четырех крупнейших мясных фирм в стране с директором Национального экономического совета Белого дома. Фермеры теряют деньги на скот, свиньях и птицеводстве, которые они продают в то время, когда потребители видят более высокие цены в продуктовом магазине, сказал Вилсак. В настоящее время у тех, кто находится посередине, есть рекордные прибыли или почти рекордные прибыли. Этими четырьмя фирмами являются торговец сырьевыми товарами из Миннесоты Каргилл, производитель птицы из Арканзаса Тайсон Фудс, бразильский мясной упаковщик JBS и компания National Beef Back Co., принадлежащая бразильскому производителю говядины Марфриг Глобал Фудс.

Вместе эти компании забили около 85 % американского питогонного скота, который впервые был сделан в стейки, говядину и другие отрубы мяса в 2018 году, согласно самым свежим данным, имеющимся у Министерства сельского хозяйства США.

По словам Потца, на прошлой неделе эта отрасль была совершенно врасплох охвачена обвинениями.

По ее словам, за последние три месяца сотрудники NIMA встретились с должностными лицами Целевой группы по цепочке поставок Белого дома и USA.

В своем письме она отметила, что ни один раз на одной встрече Белый дом или персонал USA не сообщал о росте потребительских цен из-за структуры промышленности. Аналогичным образом, до брифинга в прессе ни один Белый дом или персонал Министерства сельского хозяйства США не связался с регулируемой отраслью, чтобы поднять вопросы или обсудить их. Главная проблема в мясной промышленности, настаивала она, заключается в том же, что и в других отраслях, таких как рестораны и гостиницы : нехватка рабочей силы.

На пресс-конференции никогда не было известно, что проблема нехватки рабочей силы является реальной.

Поттс сказал, подтвердил.

Пандемия, кажется, является средством, которое порождает другие плохие идеи и возрождает новые плохие идеи, очевидно, не признавая экономических реалий и непредвиденных последствий, добавила она.

В действительности, ни одно из предложений, приведенных на брифинге для прессы, не поможет снизить рост потребительских цен, к решению которого стремится администрация. Представители газеты « Пост » не ответили сразу на запрос о комментариях со стороны Белого дома.