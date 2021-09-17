Мясная промышленность предупреждает, что нехватка CO 2 может привести к серьезным сбоям

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ЛОНДОН, 17 сентября Reuters - Мясная промышленность предупредила, что надвигающийся дефицит углекислого газа CO2 может привести к массовому нарушению продовольственных поставок в течение двух недель.

Газ используется для того, чтобы остудить животных перед убойом, в вакуумной упаковке продуктов питания, чтобы продлить срок годности полки и поместить физзу в пиво, сидр и безалкогольные напитки.

Он также используется для некоторых медицинских процедур и требований в ядерной и полупроводниковой отраслях.

Британская цепочка поставок продуктов питания, уже слабеющая от острой нехватки автомобилей HGV-драйверов и эффекта Brexit и COVID-19, сильно зависит от производителей удобрений для CO2, которые являются побочным продуктом их производственного процесса.

Однако, два из крупнейших производителей удобрений, Норвежская Яра и конкурент CF Industries Holdings, сократили производство из-за резкого повышения цен на природный газ, который, в свою очередь, начал истощать поставки CO2.

Ник Аллен, главный директор Ассоциации по переработке мяса в Британии, сказал, что как только запасы газа иссякнут, некоторым мясным компаниям придется прекратить забирать животных и закрывать производственные линии, что приведет к завалению животных обратно на фермы.

По его словам, у нас уже есть такая ситуация в свиноводной промышленности, которая сталкивается с неминуемой перспективой гуманного похищения ферм.

БМПА лоббирует Квази Калтенга Министра бизнеса, чтобы внести свой вклад в производство CO2 в Великобритании в краткосрочной перспективе.

По словам представителя правительства Великобритании, мы внимательно наблюдаем эту ситуацию и регулярно поддерживаем контакты с продовольственными и фермерскими организациями и промышленностью, чтобы помочь им справиться с нынешней ситуацией.

Британия выигрывает от доступа к нескольким источникам поставок газа, чтобы гарантировать, что домашние хозяйства, предприятия и тяжелая промышленность получают энергию, в которой они нуждаются, по справедливой цене. Британия пережила крупный дефицит CO2 в 2018 году, когда некоторые оптовые поставщики напитков были вынуждены нормировать продажи.