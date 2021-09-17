Зарубежка

Солдат в Найпитау, Мьянма, находится рядом с Конгрессом Янгон, Мьянма, 2 февраля 2021 года. Фотография StringerForm : Stringers Fiture RETERS

17 сентября 2017 года - По оценкам, около 700,000 человек в Мьянме потеряли доступ в интернет после нападений на телекоммуникационное оборудование, управляемое Mytel, частично контролируемая армией компания заявила на фоне сообщений о том, что десятки ее высот были повреждены.

Взрывы произошли со времен того, как правительство национального единства НУГ стало теневой администрацией, чтобы противостоять перевороту 1 в Армии, на прошлой неделе объявило народной оборонительной войной против хунты.

Мьянма находится в смятении с тех пор, как правительство Аун Сан Су Чжи было свергнуто, вызывая национальный гнев, забастовки, протесты и появление боевиков, выступающих против полетов.

В некоторых районах наблюдался всплеск кровопролития после того, как новая NUG объявила восстание и призвала подземную милицию, известная как PDF Народных сил обороны, нацелиться на хунту и ее активы.

Уничтожение телекоммуникационной инфраструктуры лишает сотни тысяч средств доступа к информации, образованию и важным услугам в Интернете, - сказал представитель компании Mytel, предприятием между вьетнамской армией и вьеттелом, которым владеет Министерство обороны Мьянмы.

Большинство нападений произошли в сельских районах, и более 80 башен, принадлежащих Mytel, были разрушены, и Народные силы обороны взяли на себя ответственность в некоторых районах, согласно отчету независимой газеты « Иравади » на этой неделе.

Она не указала, с кем они принадлежат, и обвинила террористическую организацию NUG в поощрении насилия.

Видеозаписи в социальных сетях показывают взрывы на башенах, которые похожи на телебары. Рейтер не смог немедленно подтвердить с помощью каких-либо ФДС, совершили ли они эти атаки.

Ранее в конфликте военные время от времени закрывали Интернет, особенно в городах, чтобы обуздать демонстрантов.

Объявление восстания произошло на фоне разочарования оппозиции из-за отсутствия конкретной поддержки со стороны всего мира в оппозиции хунте.

Сейчас люди поняли, что мы должны идти до конца, независимо от международной помощи или нет, - сказал заместитель министра NUG Мав Хтун Аунг в текстовом послании.

Тем не менее, несмотря на то, что нагнетание получает шквал поддержки со стороны социальных сетей Мьянмы, остается неясным, в какой степени ее декларация будет угрожать хорошо оснащенным военным.

У меня будут большие надежды на нашу революцию, если все PDF в стране поднимутся с оружием. Они не готовы, говорит 27-летний сторонник Сил обороны Чинланда, созданных в штате Чин, граничащем с Индией.