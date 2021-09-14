Мягкий Банк запускает 3 миллиарда долларов, чтобы инвестировать в Латинскую Америку
SAO PAULO Reuters : SoftBank Group Corp запустила фонд в 3 миллиарда долларов для инвестиций в технологические компании в Латинской Америке, в попытке развить успех своего первоначального фонда для региона, который потратил большую часть своего капитала.
В заявлении японский конгломерат сообщил, что планирует инвестировать в котирующиеся и частные технологические компании, добавляя к этому фонду дополнительный капитал в будущем.
В Латинской Америке происходит так много инноваций и перебоев, и я верю, что деловые возможности никогда не были сильнее, - сказал в своем заявлении председатель группы « Мягкий банк » Масаёси Сон. Латинская Америка является важнейшей частью нашей стратегии. Первый фонд « Мягкого банка » в размере 5 миллиардов долларов был создан в 2019 году Исполнительным вице-президентом Марсело Клаур и главным оперативным сотрудником в то время, когда ни один инвестор с глубокими карманами не подписал крупные чеки для стартапов в регионе.
Она инвестировала 3,5 миллиарда долларов в 48 компаний, начиная от сферы образования и заканчивая финансами и логистикой, которые сегодня оцениваются в $ 6,9 миллиардов.
Большинство ее компаний остаются частными.
Тем не менее, такие компании, как SoftBank, купили его, когда он уже был котирован на бирже, а программное обеспечение электронной коммерции VTEX, которое стало общедоступным в июле, помогло продать фонду прибыль в последнем квартале.
Компания SoftBank Corporation CoO Claure, которая будет контролировать первоначальный фонд, заявила, что результаты нового фонда превысили ожидания.