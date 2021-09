Мягкий банк делает первые инвестиции в компанию, базирующуюся в Саудовской Аравии

Зарубежка

Компания Bloomberg - SoftBank Group Corp. совершила первые инвестиции в компанию, базирующуюся в Саудовской Аравии, возглавляя подразделение государственного фонда благосостояния королевства, которое возглавило финансирование клиентской платформы Unifonic в размере 225 миллионов долларов.

Доходы будут использованы для того, чтобы подстегнуть рост в Азии и Африке и расширение на Ближнем Востоке, - сказал в своем интервью соучредитель Unifonic и главный исполнительный директор Ахмед Хамдан. По его словам, компания также будет рассматривать приобретения в этих регионах, чтобы помочь ей быстрее расширяться.

Сделка финансировалась через Vision Fund 2 компании SoftBank и последовала из июльского сбора средств на сумму 115 миллионов долларов от Китопи, облачной кухни в Дубае, который был первым в компании SoftBank в бизнесе, базирующемся в Объединенных Арабских Эмиратах, и забрал у этой компании оценку, превышающую 2 миллиарда долларов. В прошлом месяце она также выступила одним из организаторов финансового раунда для турецкой электронной торговой компании Trendyol.

Мягкий Банк начинает движение на Ближнем Востоке с растущего числа так называемых единороговых компаний стоимостью не менее 1 млрд долларов США. Больше инвесторов извне стремятся сделать ставку на переход к онлайн-услугам, отстающим от других регионов.

Швль, поставщик решений по массовому транзиту, базирующийся в Дубае, заявил в июле, что рассчитывает перечислить Насдак в сочетании со спецназной закупочной компанией Queen's Gambit Estopment Capital с подразумеваемой стоимостью в 1,5 миллиарда долларов.

Unifonic предоставляет облачное программное обеспечение для отправки автоматизированных сообщений. По мере роста пандемии, предприятия обратились к этим услугам, чтобы послать разовые пароли или обновления клиентам. В прошлом году компания обработала 10 миллиардов транзакций, взимая небольшую плату за каждое сообщение, которое она посылает клиентам.

Хамдан отказался комментировать последнюю оценку, но сказал, что компания прогнозирует продажи на год более чем в 100 миллионов долларов и начнет планировать листинг на мировом бирже в ближайшие три года.

Хамдан сказал, что получение высшего международного фонда для инвестиций в Саудовскую Аравию является большим шагом, который будет стимулировать увеличение прямых иностранных инвестиций в цифровое и технологическое пространство. Мы будем искать глобальный рынок, который может дать лучшую оценку. Unifonic был основан в 2006 году Ахмедом и его братом Хасаном Хамданом, с первым десятилетием, которое в значительной степени финансировалось самостоятельно. Она собрала 21 миллион долларов в 2018 году во главе с SFTV, венчурным фондом стоимостью в 500 000 долларов, созданным Saudi Telecom Company.

Sanabal, подразделение государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, также было инвестором в компанию. PIF, как известно, вложил 45 миллиардов долларов в первый Фонд Vision Fund, который поддерживал многие из крупнейших новых технологических компаний, включая Uber Technologies Inc. OpenDoor Technologies Inc. и DoordDash Inc.

По словам Хамдана, в течение следующих пяти лет рост бизнеса будет расти 10 раз. Таким образом, мы могли бы обрабатывать 100 миллиардов транзакций, потенциально затрагивая 400 миллионов человек и потенциал для работы с 50 000 компаниями. Оценка компании Twilio Inc., которая ведет аналогичный бизнес и зарегистрирована на Нью-йоркской фондовой бирже, более чем утроилась до почти 60 миллиардов долларов, с тех пор как пандемия вынудила больше транзакций перейти в онлайн.