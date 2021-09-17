МВФ проверяет независимый отчет Всемирного банка по обвинениям в коррупции
ВАШИНГТОН – Исполнительный совет Международного Валютного Фонда проводит обзор подготовленного Всемирным банком независимого доклада о действиях главы МВФ Кристалины Георгиевы в ее предыдущей руководящей роли во Всемирном банке, заявил в пятницу представитель МВФ Джерри Райс.
Георгиева заявила, что она в корне не согласен с выводами и интерпретациями https : www.reuters.net. com business sustainable-business World-bank - убивает-business - климатический отчет - после тех, кто занимается этическими исследованиями - нежелательное давление - 2021-09 '16 из этого отчёта, в котором утверждается, что она и другие чиновники Всемирного банка оказывали давление на свой персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в флагманском отчёте. Она проинформировала совет директоров в четверг на ранней встрече.
В настоящее время совет МВФ пересматривает этот вопрос, - сказала Райс Рейтер, добавив, что в рамках регулярной процедуры в таких вопросах Комитет по этике будет докладывать совету. Результаты независимого расследования, опубликованного в четверг, говорят, что лидеры Всемирного банка, включая тогдашнего исполнительного директора Георгиеву, оказывали чрезмерное давление на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в отчёте банка " Doing Business 2018.14 ".
Райс не имела мгновенного замечания о том, когда Комитет МВФ по этике будет представлять доклады исполнительному совету.