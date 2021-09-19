Mirati Therapeutics встретится с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для ускоренного утверждения

Зарубежка

По словам компании в воскресенье, сентября 19 - сентября 19 - Tues - комбинация нового мутации терапии Мирати инкорпоратора и старшего лекарства от рака Эрбитукс удвоила опухоли у 39 % пациентов с современным цветным раком, лечившимся в небольшом исследовании.

Главный исполнительный директор Чарльз Баутам рассказал Рейтерс Мирати о планах встретиться с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в октябре, чтобы обсудить, может ли оно добиться ускоренного одобрения на основе данных о комбинированной терапии

Аденжазиб ставит своей целью мутированную форму гена, известного как KRAS, который имеет место примерно в 13 % других видов рака опухоли, 0.7-161 от немалых клеток и до 2,6 % от опухолей. Как и другие экспериментальные лекарства, они встроены на специфические генные мутации, вызывающие рак, независимо от органа, в котором зародилась болезнь.

Лумакрас стал первым утвержденным лекарством в классе в мае, после того как Управление по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов США одобрило его использование у пациентов с современным раком легких, не связанным с маленькими клетками.

На встрече Европейского Общества медицинской онкологии в воскресенье, Мирати заявил, что из 28 пациентов, прошедших испытание, которые лечились с аспарзибом плюс Эрбитукс, 11, или 39 %, испытали спад опухоли. Два пациента имели рост опухоли, но рак у других стабилизировался, сказал Мирати.

Erbitux - препарат для Эли Лили Ко, предназначенный для блокировки одного из сигналов, которые говорят опухолевой клетке расти, прикрепляя структуру на клетке под названием Epidermal Emprother – рецептор Vectibix. Встреча ESMO в начале этой недели показала, что 7 из 26 пациентов с современными опухолями, или 27 %, ответили на комбинированную терапию.

Мирати отметил, что во время своего анализа, получив медианный результат семь месяцев, 63,000 пациентов, записавшихся на лечение, продолжали участвовать в комбинированном лечении.

По словам компании, на этапе исследования, когда один только цветной рак пациентов ответил на ассизиб препарата, 22 % пациентов, прошедших оценку, ответили на препарат.

Исследователи сообщили, что серьёзные побочные эффекты наблюдались в 161 пациенту, лечащимся только с Аденсибом, а 16 % пациентов лечились с этой комбинацией. Два пациента, которые получили комбинацию, использованную после страдавшей реакции реакции, связанные с этим, прекратили лечение.

Похоже, что мы достигли значительной эффективности и в действительности не добавили значительно существенной жидкости. Кроме того, есть возможность того, что комбинирующий подход в конечном итоге станет нашим самым быстрым способом для более быстрого одобрения, заявил генеральный директор Баутем.

Мирати планирует представить пересмотренные результаты асгазибового исследования в ESMO в понедельник для больных раком легких.

И Амген, и Мирати также изучают свои лекарства в сочетании с блокбастером иммунной терапии Merc Co Ketruda для лечения рака легких.