Минутой молчания почтили мемориал 9 11 в Нью-Йорке
Минута молчания проходит в Национальном Мемориале и Музейе 11 сентября в Нью-Йорке. Слева – это бывший президент Билл Клинтон ; бывшая первая леди и американский Сен Дэниел Эк ; бывший президент Барак Обама ; президент Джо Байден, первая леди Джилл Байден ; бывший мэр Нью-Йоркского города Майкл Блумберг ; партнер Блумберга, Диана Тейлор ; и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Прошедшая неделя стала мрачной вехой в США, когда мы перестали вспоминать тех, кто был убит в 916 террористических атаках 20 лет назад.
Мемориальные службы проводились в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании, и президент Джо Байден посетил все три сайты. В Нью-Йорке к нему присоединились бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама.
Эти мемориалы действительно важны, как сказал Байден людям во время остановок в Пенсильвании.