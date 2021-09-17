Министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд подал в отставку из-за эвакуации из Афганистана

Зарубежка

Министр обороны НАТО Анк Биджвид улыбнулся на семейной картине на встрече министров обороны Нидерландов в Брюсселе, Бельгия, 27 июня 2019 года. КОЛУМБИЯ Франсуа Вальшартс Фотографии Фреда

АМСТЕРДАМ, 17 сентября Рейтерс - Министр иностранных дел Нидерландов Анк Биджвленд заявила в пятницу, что она уйдет в отставку из-за того, что она занималась эвакуацией беженцев из Афганистана в прошлом месяце, после аналогичного шага министра иностранных дел Нидерландов Зигрида Кааг.

Большинство членов парламента заявили, что оба министра несут ответственность за медленный ответ правительства на рост числа талибов и за неспособность подготовить безопасный проезд тысяч афганцев, которые могли бы иметь право на убежище в Нидерландах. Биджвид является шестым министром, который ушел с поста с тех пор, как правительство премьер-министра Марка Рутта было свергнуто из-за скандала с субсидиями на уход за детьми в январе.

С тех пор правительство находится в переходном положении, так как усилия Рутте и Кааг по формированию нового правительства зашли в тупик после всеобщих выборов шесть месяцев назад.

Кааг подал в отставку сразу после того, как были приняты предложения о неодобрении в адрес обоих министров.

Биджвид поначалу заявила, что останется, но ещё через день после серьезной критики со стороны членов ее собственной партии христианских демократов,

Он собирается привести тех в Афганистане, кто рассчитывает на нас, в безопасность " Джиндолор сказал ". Моя позиция стала предметом обсуждения, и я не хочу препятствовать важной работе людей, которые работают на меня.