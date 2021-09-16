Министр иностранных дел Нидерландов подал в отставку из-за кризиса с эвакуацией из Афганистана
Министр иностранных дел Зигрид Кааг объявила о своей отставке в четверг после того, как большинство голландского парламента сообщило, что она неправильно справилась с кризисом эвакуации Афганистана, о котором сообщил CNN сотрудник пресс-службы министерства иностранных дел Нидерландов.
По данным министерства, в голландском парламенте в среду состоялись дебаты о кризисе в Афганистане и усилиях по эвакуации. Было подготовлено предложение, которое осудило урегулирование ситуации кабинетом министров.
Такие ходатайства не требуют немедленной отставки, это было собственное решение Зигрид Кааг уйти, сказал пресс-секретарь.
Десятки тысяч афганцев и афганцев-нерезидентов, которые были связаны с международными организациями в прошлом месяце, были вывезены из Кабула воздушным транспортом после того, как Талибан захватил контроль над страной 15 августа.
Многие другие уязвимые люди остались позади в ходе хаотичной операции по эвакуации, что вызвало критику по поводу того, что западные державы позволили оставить позади многих из тех, кто работал с ними в течение последних двух десятилетий.
За последние две недели августа около 2100 голландских военных самолетов привезли людей в соседние страны - по данным Рейтер, почти 1700 из них были Нидерланды в качестве конечного места назначения. Но сотни афганцев, многие голландские граждане афганского происхождения и неустановленное число афганцев, чья работа означала, что они были в опасности, не смогли добраться до аэропорта для безопасного проезда, - сказало агентство новостей.