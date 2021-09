Миллиардеры, одержимые космосом, готовятся к запуску в среду

Зарубежка

Команда Вдохновления 4 позирует, при этом подготовившись к репетиции запуска в Кейп Канаверале.

CapE CanAverAL, Fla. - Последний в недавней линии миллиардеров, одержимых космосом, был назначен для взлета в среду с тремя менее богатыми частными гражданами, подготовленными к полету на борту ракетного корабля SpaceX, стремясь стать первым полностью гражданским экипажем, запущенным на орбиту Земли.

« Квартет любителей » космических путешественников, возглавляемый американским основателем и руководителем фирмы электронной коммерции Shift 4 Payments Inc, Джаредом Айзекманом, должен был получить баст уже в 8 вечера. EGT0000 GMT из Космического центра Кеннеди в Кейп Канаверале, штат Флорида.

Старший директор « Человеческого космического полёта » компании SpaceX Бенджи Рид заявил репортерам на Кейп во вторник, что все выглядит отлично после последнего испытания статических двигателей в понедельник утром.

По его словам, на данный момент погода хорошо проецируется на то, чтобы запустить ее вовремя.

Предполагается, что полёт, в котором астронавты не будут платить за услуги, сопровождающий пользователей SpaceX, продлится примерно три дня от взлета до падения в океанографии Атлантического океана ( Горн ).

Они полетят на специальную капсулу « Команда Дракона », получившую название « Стойкость », на борту одной из белых ракет « Фалькон 9 » компании и оснащенные белым наблюдательным куполом вместо обычного стыкового люка.

Элон Маск, 38 лет, благодетель поездки, промолвил нераскрытую, но, по-видимому, большую сумму своему приятелю миллиардеру и владельцу SpaceX Айзману, чтобы отправить себя и трёх своих товарищей по команде на борт. Журнал « Тайм » заменил 200 миллионов мест на меньшее количество мест по времени.

Так называемая миссия « Инспирация-4 » была создана Айзекманом, главным образом, для повышения осведомленности и поддержки одной из его любимых причин, Детская исследовательская больница Святого Иуда, ведущий педиатрический раковый центр в Мемфисе, штат Теннесси.

Она знаменует собой дебютный полет нового туристского бизнеса Маска, прыжок впереди конкурентов, предлагающих ездить на ракетных кораблях хорошо подготовленным клиентам, желающим заплатить небольшое состояние за восторг и хвастовство правами космических полетов.

Вдохновление 4 направлено на орбитальную высоту 360 миль над Землей на 575 км, выше Международной космической станции или космического телескопа Хаббла. На этой высоте дракон команды вращался по земному шару каждые 90 минут со скоростью примерно 17000 миль в час 27 360 Кф или примерно в 22 раза выше скорости звука.

Рейвальные компании Virgin Galactic и Blue Production запустили несколько частных спутниковых служб этим летом, с их соответствующими руководителями-учредителями-миллиардерами Ричардом Брансоном https://www.reuters.co.us / virginia.com ( Italian : www.reuters.com ). com Lifeth Sthell Science - Virgin-Galactics - Branson-down - space-racket - class - 2021- 07-11 и Jeff Bezos https : www.reuters.org com com state we-space Research-Ground - idAFKBN 2 EQ 0 EP, каждая из которых идет вперёд.

Однако эти короткие полёты, продолжавшиеся на протяжении нескольких минут, были суборбитальными полётами по сравнению с профилем космических полётов « Инспирация-4 ».

SpaceX уже является самым успешным игроком в расширяющемся созвездии коммерческих ракетных заводов, запустив большое количество грузовой полезной нагрузки и астронавтов на Международную космическую станцию для НАСА. Две капсулы дракона уже пристыжены там.

Несмотря на некоторые в значительной степени почетные названия, команде Вдохновения 4 не будет отведена роль в полетах космического аппарата, который управляется наземными экипажами и системами наведения, несмотря на то, что два члена экипажа являются сертифицированными пилотами

Асисман, которому присвоена честь летать коммерческими и военными самолетами, взял на себя роль командира миссии, в то время как геоученый Сянь Проктор, 51 год, бывший кандидат на пост астронавта НАСА, был назначен пилотом миссии. Медицинский офицер базы Чад Боман, 29 лет, выживший после рака костей, стал помощником врача Сент-Джуда, и специалист по миссии Крис Семброски, 42 года, ветеран и инженер аэрокосмических данных ВВС США, обогнал экипаж.

Четыре члена экипажа провели пять месяцев в медицинских приготовлениях, включая фитнес на высоте, обучение микрогравитации центрифуг, продвинутое обучение, экстренную подготовку, обучение и медицинские испытания.

В сегодняшнем мире вдохновения чиновники говорят, что миссия – это нечто большее, чем просто прогулка.

О том, что группа, будучи на орбите, проведет ряд возможных экспериментов по наблюдению за здоровьем человека на Земле и во время будущих космических полетов, говорится в материалах для средств массовой информации.

Биомедицинские данные и биологические образцы, включая ультразвуковые сканирования, также будут собираться членами экипажа до, во время и после полёта.

Команда Вдохновления 4 стремится обеспечить лучшее будущее для тех, кто запустится в ближайшие годы и десятилетия, - сказал Айзекман в своем заявлении.